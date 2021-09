Ile Maurice: Tourisme - Encore une mauvaise pub pour la destination Maurice

Après Sus Island, Liverpool FC/Rs 400 millions, et nos chiffres de croissance relative au Covid-19, voici une autre mauvaise nouvelle qui devrait décoiffer Steve Obeegadoo et son équipe au Tourisme. Selon CNN, Maurice figure sur la liste des pays à ne PAS visiter. Cette «High Risk» liste a été dressée par l'US Centers for Disease Control and Prevention.

«Island destinations from the Caribbean Sea to the Indian Ocean joined a handful of Eastern European countries among the latest places deemed «very high» risk for travel by the US Centers for Disease Control and Prevention.

Grenada, Saint Kitts and Nevis, Mauritius, Albania and Serbia on Monday moved to the «Level 4: Covid-19 Very High» category on the CDC's evolving list of travel notices.»

On attend un retour du ministère du Tourisme et de ses agences pour comprendre comment Maurice compte s'y prendre pour contrer cette autre liste qui ne nous fait pas honneur.

Pour plus de détails: https://www.cnn.com/travel/article/cdc-very-high-risk-travel-destinations-september-13/index.html