Maroc: Tiznit/INDH - Appel à manifestation d'intérêt pour des projets d'inclusion économique des jeunes

Tiznit — Le comité provincial de développement humain (CPDH) de Tiznit vient de lancer un appel à projets dans le cadre du programme "Améliorer les revenus et l'intégration économique des jeunes" de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l'année 2021.

Ce programme s'inscrit dans le sillage de l'appui à l'intégration économique des jeunes en vue d'améliorer l'accès de cette catégorie de la population aux ressources économiques, indique le CPDH dans un communiqué.

Il a pour objectif de promouvoir et de développer l'esprit de partenariat chez les jeunes, à travers la mise en place de dispositifs de soutien technique et financier appropriés pour les différentes phases de création de l'entreprise, à même de faciliter la création de projets par les jeunes et d'assurer la pérennité des très petites et moyennes entreprises.

Le dispositif vise également la mise en place d'un mécanisme adéquat pour apporter le soutien technique et financier nécessaire pour promouvoir les coopératives, les groupements d'intérêt économique (GIE), ainsi que les très petites et moyennes entreprises œuvrant dans les domaines de l'agriculture, le tourisme, la pêche maritime, l'artisanat, le commerce, l'industrie et les services.

Le volet de l'appui technique comprend l'accompagnement des porteurs de projets lors de la phase préparatoire pour avoir l'autonomisation et la certification de la qualité, et ce en coordination avec les services compétents.

En ce qui concerne l'appui financier, la contribution de l'INDH peut atteindre 60% du coût global du projet, de manière à ce que le montant ne dépasse pas les 300.000 DH, alors que la contribution du porteur de projet peut être financière ou en nature et ne doit pas dépasser 50%, précise le communiqué.

Les membres des coopératives souhaitant avoir l'appui de l'INDH doivent disposer des catégories de femmes ou de jeunes (+30%).

Le dossier du projet doit comprendre une demande signée adressée au gouverneur de Tiznit, président du CPDH, dans laquelle le porteur du projet sollicite une aide financière de l'INDH.

Le dossier doit également contenir une attestation sur l'honneur signée et légalisée prouvant le non-exercice d'aucune fonction publique ou semi-publique, accompagnée du dossier juridique du porteur du projet (personne physique ou morale).

Les dossiers de candidatures doivent être déposés avant le 20 septembre 2021 au bureau d'ordre de la province de Tiznit.