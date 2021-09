Burkina Faso: Vie de pari politique - L'UPR se fusionne au MPP

Le président de l'UPR Toussaint Abel Coulibaly

L'Union Pour la République (UPR) de Abel Toussaint Coulibaly a tenu un congrès extraordinaire, le samedi 11 septembre 2021, à Dédougou. Deux grandes résolutions ont été prises lors de ce congrès. Il s'est agi de la dissolution du parti et sa fusion avec le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP).

Après avoir soutenu la candidature du Président Roch Marc Christian Kaboré aux élections présidentielles de 2015 et de 2020, le parti du Baobab, présidé par Abel Toussaint Coulibaly, se fusionne avec le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). La décision a été prise lors d'un congrès extraordinaire tenu, ce samedi 11 septembre 2021, à Dédougou. C'est sous le thème « nouvelle orientation de l'UPR pour une contribution efficace à la démocratie et à la réconciliation nationale au Burkina Faso » que s'est tenu ce congrès « historique » du parti de Abel Toussaint Coulibaly.

Selon le président du parti, Toussaint Abel Coulibaly, cette fusion avec le parti au pouvoir est une réponse à l'appel du président du Faso à l'union sacrée des fils et filles du pays pour combattre le terrorisme. « Au moment où notre pays est menacé et que le Président Roch Marc Christian Kaboré appelle à l'unité nationale nous nous sommes engagés à compter de ce jour, samedi 11 septembre 2021, à nous associer à nos frères et sœurs du MPP pour commencer l'écriture de cette nouvelle page de notre histoire commune », a-t-il affirmé. Pour lui, il s'agit d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire politique du Burkina Faso. A en croire le désormais ex-président du parti du Baobab, ce nouveau chapitre avec le MPP n'est pas une capitulation mais une union pour faire face aux nombreux défis qui assaillent le Burkina Faso et menacent fortement son existence.

« L'heure est grave pour notre pays et seuls un sursaut patriotique et une solidarité à toute épreuve des Burkinabè peuvent nous permettre de relever les défis et retrouver notre pays uni et indivisible », a laisser entendre Toussaint Abel Coulibaly. Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), à travers son représentant,Maurice Dieudonné Bonnanet, a salué cette initiative du parti de Toussaint Abel Coulibaly. Pour le représentant du MPP, cet acte qui est le fruit d'un long processus et de plusieurs séances de travail entre le MPP et l'UPR est un engagement fort. « Au nom du président du MPP, Simon Compaoré et de toute la direction du MPP, nous apprécions positivement cette démarche », a-t-il indiqué.

A en croire l'ex-ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, cette décision de fusion sera actée dans les prochains jours lors du congrès du MPP de manière à former une seule famille. Pour lui, cela va venir non seulement renforcer l'alliance des partis de la majorité présidentielle, mais aussi contribuer fortement à la mise en œuvre du programme présidentiel du Président Roch Marc Christian Kaboré.