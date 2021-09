Cote d'Ivoire: « National Cup P'ipo 2021 » - Treichville remporte la Super coupe, le trophée de l'Amitié pour Yamoussoukro

Les finales de la Coupe de l'Amitié et la Super Coupe, le 12 septembre 2021, à Yamoussoukro, précisément sur le parterre baptisé « Le Mondial du quartier Dioulabougou ». Des centaines de jeunes et fans du P'ipo qui ont pris d'assaut le site où s'est déroulé ces deux rencontres.

Le P'ipo, c'est du football de petit format qui se joue avec six (6) joueurs de champ et un "Gbakman" (le gardien du petit poteau), dans chaque camp. Les semelles utilisées pour le jeu sont des méduses appelées dans l'argot ivoirien : "Lêkê" (Des chaussures en plastique).

Des compétitions qui se sont déroulées sur trois jours (du 10 au 12 Septembre) avec les équipes de Vavoua, Man, Adzopé, Agboville...

La formation de la ville hôte, Yamoussoukro et celles de Port Bouët étaient aux prises pour la finale de la Coupe de l'Amitié. Un match gagné par Yamoussoukro (1-0). L'unique but de la partie est l'œuvre de la star de l'équipe, Adama Bakayoko dit Colonel Bakayoko. Une victoire qui permet aux vainqueurs d'empocher la somme de 1 million de Fcfa et 500 milles Cfa pour le perdant.

La partie la plus enlevée était celle de la Super Coupe où Treichville a eu raison de Yopougon au terme d'une rencontre faite de spectacle : Feinte de corps, dribbles ultra rapides, passements de jambes... Le public s'est régalé devant les exploits techniques de Zozo Nasry, Ballou Ribery, Le Maire, Robben, Zezeto... Après les 50 minutes du temps réglementaire (2x 25 minutes par mi-temps) le score était de 0-0. Il a fallu recourir aux tirs au but (2-1) pour voir la victoire des Treichvillois. Des efforts récompensés avec la grosse cagnotte de 2 millions de F Cfa pour Treichville vainqueur de la Super Coupe 2021 et la somme de 1 million de F Cfa pour le perdant.

Des matchs qui n'ont pas laissé insensible l'ancien footballeur international, Keita Kader " Popito ", invité spécial du comité d'organisation présidé par Brice Ettien. Avec également la présence de Satya Irié, la première dauphine Miss Côte d'Ivoire 2019.

Le P'ipo affirme son identité de compétition sportive majeure pour la jeunesse Ivoirienne depuis deux années dans plusieurs communes de la Côte d'Ivoire.