Cote d'Ivoire: Éducation nationale - C'est la rentrée des classes ce 13 septembre

Les élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école, ce lundi 13 septembre 2021, après des mois de vacances scolaires.

Pour cette rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Koné Mariatou a annoncé des mesures. Il s'agit du rétablissement de la dictée, le retour du redoublement au primaire, la suppression des frais annexes, de l'interdiction formelle de vente de fascicules et autres documents didactiques dans les écoles, du rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle et l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés pour reconnaitre le mérite de ceux qui se distinguent qualitativement.

La ministre Koné Mariatou a placé cette rentrée scolaire sous le thème : « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ».

Selon le découpage scolaire de l'année 2021-2022, on note le retour au trimestre contrairement au semestre des dernières années.

Le premier trimestre commence donc du lundi 13 septembre 2021, jour de la rentrée scolaire au vendredi 10 décembre 2021 soit 12 semaines (480 heures de cours).

Quant au second trimestre, il débute le lundi 13 décembre 2021 pour prendre fin le vendredi 11 mars 2022 soit 10 semaines (400 heures de cours) et le troisième trimestre commence du lundi 14 mars 2022 pour s'achever le vendredi 03 juin 2022, soit 10 semaines (400 heures de cours).

Pour le primaire les dates de compositions du Cp1 au Cm1 se définissent comme suit : mardi 30 novembre 2021, mardi 18 janvier 2022 et mardi 08 mars 2022 pour les compostions de classe et le jeudi 26 mai 2022 pour la composition de passage en classe supérieure.

Pour les élèves en classe du Cm2, les compositions sont prévues, le mardi 30 novembre 2021 et le mardi 18 janvier 2022 ; les Examens blancs : le jeudi 10 mars 2022 et jeudi 19 mai 2022.

Lors de la rentrée scolaire du jeudi 9 septembre 2021 à Bouaké, la ministre de l'Éducation nationale a dévoilé également les dates des vacances scolaires, congés de Toussaint : du vendredi 29 octobre au dimanche 7 novembre 2021 inclus, congés de Noël et de Nouvel An : du vendredi 17 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 inclus, congés de février : du vendredi 11 février 2022 au dimanche 20 février 2022, inclus et les grandes vacances : du vendredi 29 juillet 2022 au dimanche 11 septembre 2022 inclus.

Pour cette rentrée scolaire, Koné Mariatou a décidé de combattre énergiquement la fraude et la tricherie qui donnent des niveaux artificiels aux apprenants.