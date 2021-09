Angola: La médiatrice veut coopérer avec le MAPTSS

Luanda — La médiatrice Florbela Rocha Araújo a évalué, ce lundi, à Luanda, avec la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Dias, les aspects liés à la situation du travail dans le pays, en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions sociales et bien-être des Angolais.

Florbela Rocha Araújo, qui s'exprimait lors d'une réunion avec la ministre Teresa Dias, a exprimé son intention de coopérer avec MAPTSS dans les domaines de la défense des droits, de la liberté et de la garantie des citoyens, afin de maintenir des conditions minimales pour les citoyens.

Selon la médiatrice, les deux institutions doivent définir les mécanismes nécessaires à la matérialisation des Objectifs de développement durable, de l'agenda 2030 et du Plan de développement national, visant à améliorer les conditions de travail et çe salaire des Angolais.

Elle a expliqué que ces mécanismes devraient se traduire par l'existence de services minimaux que l'État devait fournir aux citoyens avec des droits fondamentaux tels que la santé, l'éducation, le logement, l'alimentation, l'eau, l'énergie et l'emploi.

Pour Florbela Rocha Araújo, il est nécessaire d'assurer les mesures sociales de l'administration publique, la valorisation et l'identification des ressources humaines à travers les politiques publiques et les programmes de formation et de perfectionnement professionnel.

Selon la médiatrice, on doit encourager une réflexion commune sur les mesures de sécurité et de santé au travail, les problèmes de formation professionnelle, de service et d'évaluation des politiques publiques de l'emploi, l'amélioration des conditions qui permettent à plus de jeunes d'accéder aux postes d'emplois.