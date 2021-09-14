Congo-Kinshasa: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Une pré-liste de 53 joueurs d'Hector Cuper

14 Septembre 2021
Africa Top Sports (Lome)
Par Alfred Zikpi

Le sélectionneur de la République Démocratique du Congo, Hector Cuper a dévoilé une pré-liste de 53 joueurs qui sera réduite à 23 pour affronter en double confrontation le Madagascar en octobre prochain.

Dans l'optique d'aborder avec sérénité la double confrontation face au Madagascar le 6 octobre 2021 au Stade des Martyrs avant de se rendre en terre malgache le 10 du même mois pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, Hector Cuper a présélectionné 53 joueurs.

Suite aux précédentes deux journées des ces éliminatoires, les Léopards ont seulement totalisé 2 points et se pointent à la 3e place tout juste devant les Malgaches.

Voici les 53 Léopards pré-sélectionnés avec leur club :

GARDIENS (6)

KIASSUMBWA JOEL (SUISSE)

SIADI BAGGIO (TPMAZEMBE-RD CONGO)

LOMBOTO HERVE (DCMP-RD CONGO)

MANDANDA RIFFI (US CRETEIL-FRANCE)

EFONGE BRUNEL (AS MANIEMA UNION-RD CONGO)

MPASI NZAU LIONEL (RODEZ AF-FRANCE)

DÉFENSEURS (17)

TISSERAND MARCEL (FENERBACHE-TURQUIE)

MAVINGA CHRIS (TORONTO FC-CANADA)

LUYINDAMA CHRISTIAN (GALATASARAY-TURQUIE)

MBEMBA MANGULU CHANCEL (FC PORTO-PORTUGAL)

IDUMBA FASIKA (CAPE TOWN-AFRIQUE DU SUD)

INONGA BAKA (SIMBA FC-TANZANIE)

ZOLA KIAKU ARSENE (TP MAZEMBE-RD CONGO)

BOPE BOKADI MERVEILLE (STANDARD DE LIEGE-BELGIQUE)

MUKOKO AMALE DIEU MERCI (DIFAA EL JADIDA-MAROC)

IKOKO JORDAN (LUGODORETS-BULGARIE)

ISSAMA MPEKO DJOS (TP MAZEMBE-RD CONGO)

DJUMA SHABANI (YOUNG AFRICANS-TANZANIE)

NSAKALA FABRICE (BESIKTAS-TURQUIE)

NGONDA MUZINGA GLODY (RIGA FC-LETTONIE)

LUZOLO NSITA ERNEST (TP MAZEMBE-RD CONGO))

NSIMBA VITAL (CLERMONT FC-FRANCE)

MASUAKU ARTHUR (WESTHAM-ANGLETERRE)

MILIEUX (13)

KAYEMBE EDO (KAS EUPEN-BELGIQUE)

BANGALA YANNICK (YOUNG AFRICANS-TANZANIE)

NGOMA FABRICE (RAJA CASABLANCA-MAROC)

MUKOKO TONOMBE (YOUNG AFRICANS-TANZANIE)

MOUTOUSSAMY SAMUEL (FC NANTES-FRANCE)

KAKUTA GAËL (RC LENS-FRANCE)

MIKA MICHE (TP MAZEMBE-RD CONGO)

PIKEL CHARLES MONGINDA (FAMALICAO-PORTUGAL)

BASTIEN SAMUEL (STANDARD DE LIEGE-BELGIQUE)

MPOKU PAUL JOSE (KONYASPORT-TURQUIE)

MPANZU PELLY RUDDOCK (LUTON TOWN-ANGLETERRE)

LIKONZA GLODY (RSC ANDERLECHT-BELGIQUE)

MPULU OMENUKE (LAS PALMAS-ESPAGNE)

ATTAQUANTS (17)

BOLASIE YALA YANNICK (RIZESPOR-TURQUIE)

KEBANO NEESKENS (FULHAM FC-ANGLETERRE)

MESHACK ELIA LINA (YOUNG BOYS-SUISSE)

AKOLO ABABA CHADRAC (SC AMIENS-FRANCE)

NGANDU KAYAMBA JOËL (VIKTORIA PLIZEN-TCHEQUE)

BOTAKA JORDAN (SC CHARLEROI-BELGIQUE)

BAKAMBU CEDRIC (BEIJING GUOAN-CHINE)

MULEKA JACKSON (STANDARD DE LIEGE-BELGIQUE)

ASSOMBALANGA BRITT (ADANA DEMISPOR-TURQUIE)

MBOKANI DIEUMERCI (KUWAIT SC-KOWEIT)

MALANGO NGITA BEN (SHARJAH-EMIRATS ARABES UNIS)

AFOBE BENIK (MILWALL-ANGLETTERRE)

BOLINGI MPANGI JONATHAN (ANTWERP-BELGIQUE)

BWALYA WLATER (MATALYAQPOR-TURQUIE)

WISSA YOANE (BRENDFORD-ANGLETERRE)

BUKIA ANDRE (AROURA-PORTUGAL)

BEYA JOÊL (TP MAZEMBE-RD CONGO

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