Ile Maurice: Rentrée des classes - Environ 80 % des élèves présents

Hier, c'était la rentrée des classes pour le deuxième trimestre. Selon Annand Seewoosungkur, président de l'Association des maîtres d'écoles, généralement 80 % des élèves du primaire ont répondu présents pour ce premier jour de classe en «staggered mode».

«Dans certaines écoles, le taux de présence était de 58 % et, dans d'autres, 50 % pour les élèves des Grades 4, 5 et 6», indique-t-il. Une reprise marquée par quelques rappels pour maintenir les gestes barrières, soutient-il.

Au secondaire, le taux de présence oscillait autour des 75 % pour les collégiens des Grades 9, 11 et 13 et de l'Extended Programme (EP) 9+, estime Munsoo Kurrim- baccus, vice-président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE).

Aujourd'hui, les classes s'enchaînent avec les élèves des Grades 1, 2 et 3 au primaire et ceux des Grades 7, 8, 10 et 12, ainsi que l'EP 7, 8 et 9. Selon Statistics Mauritius, à mars 2020, 212 184 élèves étaient inscrits dans les écoles pré-primaires, primaires et secondaires de l'île.