Congo-Brazzaville: Camp climat Loango - Lancement de la première édition ce 14 septembre

«L'éducation au changement climatique, la protection de l'environnement au cœur de la jeunesse congolaise» est le thème retenu pour la première édition du Camp climat Loango qui se tiendra du 14 au 19 septembre à la ferme pédagogique Agria Loango, située dans la sous-préfecture de Loango, dans le département du Kouilou.

L'activité initiée par l'association Les amis du bassin du Congo est organisée en partenariat avec l'Association des scouts et guides du Congo et le projet Matatchebo portant sur la symbolique des manguiers le long de la route des déportés de la baie de Loango. Formations sur la transformation des déchets, cours sur le changement climatique et la protection de l'environnement, excursions et randonnées, jeux et loisirs en société, feu de camp, spectacle de musique et danse figurent au programme de cette édition.

La formation, a expliqué Christ Eminence Landzi, président de l'association Les amis du bassin du Congo, fait suite à la campagne de sensibilisation à l'éducation au changement climatique en milieu scolaire, qui a eu lieu du 5 au 30 juin dernier dans sept écoles de Brazzaville. Cette campagne, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin dernier, a permis de se rendre compte du besoin des enfants de connaître le bassin du Congo et comprendre le changement climatique. «C'est cette motivation des enfants qui nous a poussés à initier et organiser le Camp climat», a confié Christ Eminence Landzi.

Pour ce qui est du choix du site qui abrite la formation, ce dernier a expliqué : «Agria Loango dans le Kouilou parce que nous avons écrit à plusieurs structures de Pointe-Noire, Kouilou, Brazzaville et autres. Et c'est cette ferme pédagogique qui a accepté d'accueillir cette première édition du Camp climat Loango». L'activité ouverte à tous se réalisera avec l'implication de diverses ONG de l'environnement de pointe-noire et du Kouilou. Toutefois, Christ Eminence Landzi a insisté sur la participation des jeunes : «La jeunesse n'est pas assez informée sur les enjeux climatiques. Que les jeunes participent massivement pour avoir les outils adéquats afin de répondre auxdits enjeux. Ensemble, nous pouvons rehausser le niveau d'implication dans la lutte contre le réchauffement planétaire et la protection de l'environnement particulièrement le bassin du Congo».

Notons que l'association Les Amis du bassin du Congo, créée le 12 novembre 2012, est basée à Brazzaville. Elle œuvre principalement pour la conservation et la protection du bassin du Congo et l'assistance aux personnes victimes des érosions. L'association dispose des représentations à Pointe-Noire et Ouesso.