Congo-Kinshasa: Santé - Pose de la première pierre de construction de l'entrepôt WIB

La construction de l'entrepôt Warehouse in box (WIB) moderne permettra d'augmenter et d'améliorer les capacités ainsi que les conditions de stockage au niveau central des médicaments et de tous les autres produits de santé.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a posé, le 13 septembre dans la commune de Barumbu en présence de la vice-ministre, Véronique Kilumba, la première pierre pour la construction de l'entrepôt WIB et du bâtiment administratif de la Fedecame.

Prenant la parole pour la circonstance, le Dr Jean-Jacques Mbungani a démontré la pertinence de cette cérémonie qui concourt aux actions du gouvernement pour l'atteinte des objectifs liés à la couverture sanitaire universelle.

Le secteur du médicament dans le pays, a-t-il fait savoir, est à reconstruire pour l'adapter aux enjeux actuels qui demandent la mise en place des approches innovantes, notamment par la digitalisation de tout le système de santé. Il a pris l'exemple de certaines actions telles que la dématérialisation du système d'importation des médicaments mise en place par la direction de la pharmacie et du médicament et aussi le développement très remarquable de la plateforme Infomed/RDC qui est actuellement utilisée par l'ensemble des zones de santé.

"Ces efforts doivent être poursuivis avec l'appui de l'ensemble des partenaires et selon la vision donnée par le pays à travers le plan de développement sanitaire", a indiqué le numéro un de la Santé.

Après la pose de la première pierre sur le chantier, il s'en est suivi une visite du site et du laboratoire. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du directeur du Programme national d'approvisionnement en médicaments, du directeur de la pharmacie et des médicaments, de la déléguée du représentant de l'USAID, du secrétaire général du ministère de la Santé, de l'inspecteur général de la Santé, du représentant de la société de service de construction, maintenance et dépannage, du président de l'Ordre national des pharmacies et des représentants de CORDAID, SANRU, OMS, ainsi que de la Banque mondiale.