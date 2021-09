Congo-Brazzaville: Parution - Le "Nouveau testament" traduit en vili

L'Alliance biblique du Congo (ABC) se mobilise pour que le plus grand nombre de personnes puisse avoir accès à la Bible dans sa langue maternelle. Elle a publié le "Nouveau testament" en langue vili sous le titre « N'kangulu Wumoonë ». La cérémonie de dédicace de ce livre référence a eu lieu le 11 septembre, à Pointe-Noire.

La parole est la vie et l'avoir dans sa langue maternelle est une chose plus qu'importante. Disponible dans les librairies de la place, le "Nouveau testament" en vili en est tout simplement un effort de traduction et se positionne comme un signe du développement de l'église locale et son amour pour Dieu.

Aujourd'hui, le « N'kangulu Wumoonë » va permettre à la population vili de comprendre la largeur, la hauteur et la profondeur de la parole divine. Et comme pour la plupart des cultures autochtones qui se transmettent oralement, le fait d'avoir la bible dans sa langue maternelle aide à préserver la langue et la culture.

Cette bible a été traduite à partir des textes originaux.Elle compte 620 pages et comporte une introduction générale ainsi qu'une autre au début de chaque livre, des titres et sous-titres, des références parallèles, quelques notes de bas de page, des illustrations, des cartes et enfin des textes poétiques.

Pour tout dire, le "Nouveau testament" en vili a été rendu possible grâce à une collaboration entre l'Alliance biblique du Congo et la SIL-Congo (société internationale de linguistique).

En effet, ces deux entités avaient signé, le 13 novembre 2015, un protocole pour rendre disponibles les saintes écritures, mais également promouvoir la beauté de la langue vili en la sauvegardant par le biais de la traduction de la bible tout en contribuant à la préservation de l'identité culturelle de ce peuple aux valeurs plurielles.

Cinq ans après leurs efforts, le "N'kangulu Wumoonë" a vu le jour pour le bonheur des lecteurs. Il s'agit là d'un travail ardu qui a duré plus d'une décennie et au-delà de toutes les finances engagées, il y a ce qui a une valeur inestimable, notamment l'engagement, le dévouement, la consécration et la persévérance des traducteurs et des réviseurs qui ont permis l'élaboration de ce livre.

Ainsi, pendant la cérémonie de dédicace, toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce livre ont été honorées par la remise d'une attestation de reconnaissance. Cette activité a également permis à l'Alliance biblique du Congo et la SIL de célébrer leurs années de collaboration et d'efforts conjoints. Cette cérémonie a connu la présence du pasteur Rock Bankoussou, directeur de SIL-Congo; Thierry Tchibinda, directeur de l'Alliance biblique du Congo; Christian Ntondélé, directeur de l'Alliance biblique du Gabon, mais également de quelques autorités de la ville.