Sénégal: CESE - Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 ce mardi

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) tiendra, du 14 septembre au 12 novembre 2021, sa deuxième session ordinaire de l'exercice 2021, sous la présidence de Monsieur Idrissa Seck, informe une note parvenue à notre rédaction.

En raison des restrictions liées à la Covid-19, les travaux se dérouleront en visioconférence, et porteront respectivement sur les deux thèmes suivants : «Erosion côtière » et «Révolution numérique et Employabilité des jeunes». Le premier thème « Erosion côtière » sera étudié dans le cadre de l'inter-commission composée par la Commission du Cadre de vie, de l'Environnement et du Développement durable d'une part et la Commission du Développement territorial et local d'autre part, souligne la note.

Le Deuxième thème «Révolution numérique et Employabilité des jeunes» sera étudié dans le cadre de l'inter-commission constituée de la Commission du Développement industriel, de l'Energie et des Technologies, de la Commission du Cadre de vie, de l'Environnement et du Développement durable et, enfin, de la Commission de la Jeunesse, de l'Education, de la Formation, de l'Emploi et du Travail. Sont conviés aux séances d'audition des membres du Gouvernement, des Directeurs généraux, des Directeurs, des Universitaires, des Experts, des Représentants des Partenaires techniques et financiers, de la Société civile et du Secteur privé, précise la même source. O.B