Maroc: Oriental - Plus de 45 mille élèves entre 12 et 17 ans vaccinés contre la Covid-19 (AREF)

Oujda — Plus de 45 mille élèves âgés entre 12 et 17 ans ont été vaccinés à ce jour contre la Covid-19 au niveau de la région de l'Oriental, soit un taux de couverture de 24 pc, a affirmé, lundi à Oujda, le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF), Mohamed Dib.

La campagne nationale de vaccination anti-Covid cible, au niveau de la région, 188 mille élèves scolarisés à l'enseignement public et privé, aux écoles des missions étrangères, à l'enseignement originel et dans l'éducation non formelle, dont 19 pc vivant en milieu rural, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP en marge d'une visite effectuée par le wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai, à un nouveau centre de vaccination dédié à cette catégorie.

Cette campagne vise à réunir des conditions sûres pour la rentrée scolaire, en plus de favoriser un effet positif sur la qualité de l'apprentissage et permettre aux élèves d'acquérir les enseignements de base, a souligné M. Dib, précisant qu'au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad, plus de 10 mille élèves âgés entre 12 et 17 ans ont été vaccinés à ce jour, soit 21 pc du total de la catégorie concernée.

L'ouverture de ce nouveau centre de vaccination, aménagé au sein de la salle couverte Prince Moulay El Hassan à Oujda, intervient après une évaluation de l'opération de vaccination de cette catégorie, qui a montré la nécessité d'augmenter le nombre des centres de vaccination dans la région de l'Oriental, a-t-il expliqué, notant que ce nombre a été porté à 75 centres de vaccination, aménagés au niveau d'établissements scolaires à travers la région, contre 39 centres prévus au début de l'opération le 31 août dernier.

Ces 75 centres de vaccination, dont 18 centres utilisant le vaccin Pfizer contre 57 pour le vaccin Sinopharm, sont mobilisés dans le but d'atteindre l'objectif d'une immunité collective au profit des élèves et leur permettre de profiter de l'enseignement en présentiel à 100 pc, a poursuivi M. Dib.

De son côté, le directeur régional de la Santé de l'Oriental, Abdelmalek Kouala, a souligné que ce nouveau centre de vaccination s'inscrit dans le cadre général de la campagne de vaccination contre la Covid-19, qui concerne l'ensemble de la population âgée de plus de 18 ans.

La catégorie âgée de 12 à 17 ans a été incluse dans cette opération pour assurer les conditions d'une rentrée scolaire sûre et stable au profit des élèves, en plus d'atteindre une immunité collective à même de permettre le retour à la vie normale, a-t-il ajouté.

La création de centres de vaccination des élèves à travers l'ensemble des provinces de la région, dont 6 centres dans la préfecture d'Oujda-Angad, vise aussi à permettre aux parents de vacciner leurs enfants dans des conditions adéquates, a relevé M. Dib, saluant l'esprit de solidarité qui marque le déroulement de cette campagne, à travers l'adhésion de l'ensemble des intervenants, notamment les cadres de la Santé et de l'Education nationale et le secteur privé.