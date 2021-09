Maroc: Trois questions à l'ambassadeur du Maroc en Pologne

interview

Laâyoune — L'ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun, évoque, dans un entretien avec la MAP les objectifs et l'importance de la mission économique qu'entame lundi une forte délégation d'hommes d'affaires polonais à Laâyoune et Dakhla.

1 - Il s'agit de la première visite dans les provinces du Sud du Royaume d'une délégation d'hommes d'affaires polonais. Que signifie pour vous ce déplacement ?

Érigées en pôle d'investissement et de croissance, les provinces du Sud du Maroc sont aujourd'hui omniprésentes dans les radars des investisseurs étrangers. Une attractivité renforcée par le lancement de plusieurs chantiers structurants.

En effet, des entreprises polonaises du secteur privé actives dans différents secteurs effectuent actuellement une visite de travail à Laâyoune, dans le cadre d'une mission économique dans les provinces du Sud.

Cette mission, qui se poursuit du 12 au 19 septembre avec une visite à Dakhla, est destinée à prospecter les opportunités d'affaires dans la région, une destination très prometteuse pour les entreprises polonaises.

Elle est le couronnement d'efforts de rapprochement et de prospection de la part des entrepreneurs privés polonais qui avaient matérialisé leur décision d'investir dans les provinces du Sud du Maroc dans des déclarations que nous avions signées cette année lors de séances de travail à Varsovie.

2 - Quels sont les objectifs de cette mission ?

Cette visite a pour objectif notamment de s'informer des efforts de développement consentis par le Maroc aux niveaux national et régional, en particulier dans les provinces du sud, et pour constater in situ les efforts déployés à travers un certain nombre de projets d'infrastructures réalisés dans différents secteurs en particulier dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Cette visite permettra aussi d'avoir une idée sur les secteurs d'investissement potentiels, dans la perspective de créer de la richesse et des opportunités d'emploi au niveau de la région.

Le Maroc, grâce à sa situation géographique, son ouverture, sa culture, sa diversité, son climat des affaires favorable, offre un atout idéal aux investissements étrangers, outre la fiscalité avantageuse favorable à l'investissement, précise l'ambassade du Maroc à Varsovie.

Il s'agit ainsi d'une chance pour les entreprises polonaises de constater les opportunités qu'offre la région et les atouts de stabilité politique et le développement économique que connaît le Maroc grâce aux réformes audacieuses menées par SM le Roi Mohammed VI.

3- Quels sont les secteurs qui intéressent les investisseurs polonais au Sahara marocain ?

Cette visite, la première d'une délégation d'hommes d'affaires polonais de cette ampleur, conforte la crédibilité et la confiance des investisseurs étrangers dans la destination Maroc.

Fort de sa stabilité et des accords de libre-échange le liant à plus d'une cinquantaine de pays, le Maroc est une véritable plateforme pour les Affaires et une porte d'entrée pour les autres marchés, notamment africains et arabes.

Les priorités du secteur industriel ainsi que les opportunités d'affaires et de partenariats susceptibles d'intéresser les investisseurs et hommes d'affaires polonais seront mis en avant, durant cette visite dans les provinces du Sud avec des rencontres prévues avec les CRI et le secteur privé marocain.

Les entreprises polonaises ayant fait le déplacement sont fortement intéressées par les opportunités d'investissement dans divers secteurs porteurs dans les provinces du Sud.

Il s'agit de la société LUG, l'un des principaux fabricants européens de solutions d'éclairage professionnelles, la société FLYARGO spécialisée dans la technologie de fabrication d'hélicoptères ultralégers à multiples usages, la société ALUMAST, spécialisée dans la production de structures porteuses composites, la société EV CHARGE, producteur de bornes de recharge pour voitures électriques, la société KZWM OGNIOCHRON, spécialisée dans la fabrication d'équipements et de matériels de lutte contre les incendies, et la Société Chimide spécialisée dans la production des conteneurs spécialisées pour le marché militaire et civil.

Le Maroc, porte d'entrée de l'Afrique et l'un de ses marchés les plus importants, offre ainsi un atout idéal aux investissements étrangers grâce à sa situation géographique et le climat de stabilité dont jouit le Royaume, sa dynamique de développement et les réformes audacieuses lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il s'agit ainsi d'une chance pour les entreprises polonaises, intéressées par une expansion sur le marché africain, de pouvoir participer au boom des investissements que connaissent les provinces du Sud du Maroc et une occasion de mettre en valeur la destination Maroc et contribuer au rayonnement touristique et culturel de la région.