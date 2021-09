Sénégal: Commune de Ogo - La candidature de Me Malick Sall agitée

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall vient d'être positionné par ses partisans comme, candidat attitré à diriger la liste de la coalition de la mouvance présidentielle aux municipales du 23 janvier 2021. Ce qui promet de chaudes empoignades avec le maire sortant, Amadou Kane Diallo Bergman mais aussi, l'actuel ambassadeur du Sénégal au Congo, Abou Lô.

Une volonté en provenance des centaines de délégués des villages qui composent la commune, dont l'expression formulée, a pris de l'ampleur durant une tournée initiée par une délégation de l'Alliance Pour La Renaissance et le Développement de Ogo (ARDO), composée d'éminents cadres ressortissants du terroir, qui a duré trois jours sur le territoire communal. Avec l'optique annoncée d'apporter la haute reconnaissance et les remerciements, du mentor, aux populations «pour leurs efforts constants, leur soutien affirmé et leur mobilisation générale à l'occasion de la tournée économique de Macky Sall, Président de la République», la tournée des cadres a été riche en événements. Au-delà des remerciements adressés aux militants, ce sont surtout «les souhaits pressants», formulés sur la candidature du responsable politique qui ont occupé les différentes rencontres.

L'histoire retiendra que, les intentions de voir le Garde des sceaux «candidater», à la mairie ont bien commencé à Thiancone Boguel, village du maire sortant, avant que Danthiady n'en fasse le relai et qu'une centaine de délégués, issus d'autres villages de la commune, ne le fassent au cours des autres rencontres.

Notamment au niveau du village de Ogo où se trouve le siège de la mairie, dont la manifestation a été clôturée par un communiqué, dans lequel, les populations ont exprimé au président de l'Alliance pour la République (APR), Macky Sall, le choix porté sur Me Malick Sall, pour diriger la commune d'Ogo. «Face à la volonté de nous retrouver dans un cadre organisé et fédérateur de toutes les forces vives de la commune pour la mise en cohérence de l'action politique, du développement local et durable, nous sollicitons l'engagement et la compétence de Me Malick Sall pour installer la commune de Ogo sur les rampes de l'émergence», a déclaré Mamadou Bal, le porte-parole du jour, un émigré venu du Gabon pour la cause. Avant de solliciter la confirmation de la candidature de leur leader pour diriger la liste de la majorité présidentielle de la commune de Ogo.