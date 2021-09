Afrique: Transfert - Moussa Konaté en Tunisie, ça se précise

Annoncé par Footmercato vers la première division tunisienne, Moussa Konaté est à un doigt de signer à l'Espérance Tunis. l'international sénégalais a ainsi passé sa visite médicale et pourra signer officiellement dans les heures qui suivent.

En manque de temps de jeu à Dijon (club français évoluant en deuxième division), Moussa Konaté va devoir rebondir dans l'élite tunisienne. En effet, l'attaquant sénégalais de 28 ans a terminé son examen médical avant son transfert de prêt à l'Espérance Tunis.

Suite à cette visite médicale passée avec succès, tout porte à croire que le buteur sénégalais va bel et bien porter le maillot des Sang et Or pour le compte de la saison 2021-2022 qui débute en octobre prochain.

Pour rappel, Konaté en 24 apparitions a inscrit 5 buts avec Dijon la saison passée.

Senegal 🇸🇳 international attacker Pape Moussa Konate (28) has completed his medical examination ahead of his loan move to Espérance Tunis 🇹🇳 from French Ligue 2 side Dijon FCO for US$150,000.

Konate netted 5 goals in 24 games in the French Ligue 1 last season. pic.twitter.com/0jhwwKbroF

