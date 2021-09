Congo-Brazzaville: Basketball - Les championnats nationaux reportés

Initialement prévues le 13 septembre à Brazzaville, les 38e championnats nationaux de basketball ont été repoussés à une date ultérieure.

Le point des préparatifs de l'évènement a été fait au cours de la réunion du bureau exécutif de la Fédération congolaise de basketball qui s'est tenue le 13 septembre. La compétition mettra aux prises quarante-neuf équipes reparties dans les catégories seniors et juniors dans les deux versions puis les cadets. Brazzaville alignera quatre clubs respectivement chez les seniors hommes et dames, cinq chez les juniors hommes, quatre chez les juniors dames et cinq chez les cadets, soit un total de vingt-deux équipes. Pointe-Noire sera représentée par onze équipes uniquement masculines, notamment trois chez les seniors hommes, quatre chez les juniors hommes et quatre chez les cadets.

La Sangha aura quatre représentants dont une équipe chez les seniors hommes, une dans chaque versions des juniors puis une autre chez les cadets. La Cuvette a engagé quatre équipes également, précisément une en seniors dames, une dans chaque version des juniors puis une en cadets.

Trois clubs de la Cuvette ouest, à raison d'une équipe dans chacune des catégories juniors et cadets participeront à cette compétition qui marque la fin de la saison sportive 2020-2021. Deux clubs de la Bouenza dont un chez les juniors hommes et un chez les cadets disputeront le titre national avec trois clubs du Niari (un dans chaque catégorie des juniors et un autre club chez les cadets).

Rappelons que huit équipes seniors hommes disputeront le titre national contre cinq en seniors dames, quatorze en juniors hommes, huit en juniors dames et quatorze en cadets.