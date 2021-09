Congo-Brazzaville: Aviation - Des partenariats pour relancer Congo Airways

La République démocratique du Congo (RDC) souhaiterait mettre sur pied une nouvelle compagnie aérienne nationale, en partenariat avec Ethiopian Airlines. Entre temps, Kenya Airways va louer deux jets à Congo Airways pour renforcer les liens aériens avec le pays.

Lors de son séjour de travail à Addis-Abeba, du 5 au 7 septembre, le ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, Chérubin Okende, a signé un partenariat avec la société aérienne Ethiopian Airlines pour l'acquisition de sept aéronefs au profit de Congo Airways. La signature de ce partenariat est consécutif au mémorandum d'entente et de coopération signé à Kinshasa, en août dernier. En outre, les deux parties ont discuté de la création d'une future entreprise nationale pour la RDC, sous forme de co-entreprise entre l'Etat congolais et la compagnie aérienne éthiopienne. Tewolde Gebremariam, président directeur général (PDG) d'Ethiopian Airlines, a indiqué que le lancement de cette compagnie pourrait être une coentreprise dans laquelle l'Etat congolais détiendrait 51% des parts contre 49% pour Ethiopian Airlines.

Location de deux jets de Kenya Airways

Pour sa part, Kenya Airways (KQ) a conclu un accord de location d'avions avec Congo Airways et lui a loué deux de ses jets. La décision de Kenya Airways de louer deux jets à la RDC s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre le Kenya et la RDC en avril 2021, à Kinshasa, en présence des présidents Uhuru Kenyatta et Félix Tshisekedi. Kenya Airways a également lancé des vols cargo directs entre Johannesburg (Afrique du Sud) et Lubumbashi (RDC). Dans le cadre de cet accord, KQ louera deux jets Embraer E190 à Congo Airways, renforçant ainsi les vols domestiques et les fréquences de vol en RDC. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de partage de codes de fret que Kenya Airways a initié avec la compagnie nationale congolaise. Dans un communiqué, KQ a déclaré que ce partenariat renforcera la collaboration et consolidera les liens aériens entre les deux pays.

« Modèle de coopération entre deux compagnies aériennes »

Pour le PDG de Kenya Airways, Allan Kilavuka, le partenariat créera un modèle de coopération entre deux compagnies aériennes africaines, ce qui contribuera au développement socio-économique du continent. « Il s'agit d'une étape importante dans le renforcement de la coopération afin d'accroître la connectivité aérienne et d'offrir davantage d'options pour les passagers et le fret entre les deux pays. Cet accord arrive à point nommé, compte tenu du grave impact de la pandémie de covid-19 sur l'industrie aéronautique, car il permettra d'accroître l'utilisation de nos avions », a-t-il déclaré .

Pour sa part, Pascal Kasongo Mwema Mwenda, directeur général de Congo Airways, a ajouté : « l'amélioration de la connectivité aérienne offrira plus de choix aux passagers en RDC et entre les deux pays. Elle offrira également une meilleure connectivité vers les destinations internationales, permettant aux deux pays de s'envoler vers un avenir meilleur et de construire une industrie aéronautique résiliente, capable de résister à l'épreuve du temps ».

Alors que l'accord de location intervient au moment où Kenya Airways a annoncé le lancement de vols cargo directs de Johannesburg à Lubumbashi, Allan Kilavuka a déclaré que cette nouvelle liaison devrait permettre d'établir des connexions supplémentaires avec d'autres points en RDC et en Afrique. « Le fret a offert de nouvelles opportunités face à la pandémie, et nous sommes désireux de continuer à développer nos opérations et à tirer parti des partenariats », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, explique-t-on, les deux compagnies aériennes ont déclaré qu'elles s'associeront dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment la maintenance des avions, la formation et le partage des capacités excédentaires. L'accord de deux ans comprend également une clause de partage de routes et de codes visant à étendre les réseaux nationaux, africains et internationaux des deux transporteurs.

Deux nouvelles liaisons pour Rwandair

Les accords conclus entre Congo Airways et les deux compagnies aériennes interviennent au moment où la compagnie aérienne rwandaise « RwandAir » a annoncé qu'à partir du 29 septembre, elle va lancer de nouvelles liaisons bihebdomadaires vers Lubumbashi et, le 15 octobre, vers Goma. La première destination de RwandAir en RDC était Kinshasa en avril 2019, ces deux nouveaux services triplant la capacité disponible vers le pays.Les services vers Lubumbashi partiront de Kigali tous les lundis et mercredis, à 10h10 arrivant à 12h10. Le vol de retour partira de Lubumbashi à 17h00 et arrivera à Kigali à 19h00. Des vols à destination de Goma partiront également de Kigali tous les lundis et mercredis, à 12h40 arrivant à 13h20. Le vol de retour partira de Goma à 13h50 et arrivera à Kigali à 14h30.