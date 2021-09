Congo-Brazzaville: Enseignement - LeS nouveaux programmes éducatifs validés

De nouveaux programmes éducatifs, guides pédagogiques et cahiers d'activités pour les niveaux Cp1, Cp2, 6e et 5e ont été validés après amendements, le 14 septembre à Brazzaville. Cette action contribuera efficacement à l'amélioration de la qualité de l'offre et de l'éducation en République du Congo.

La validation officielle des nouveaux programmes, selon le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, permettra leur mise en œuvre dans les salles de classe dans quelques jours mais aussi, la poursuite de cette même activité pour les classes restantes, notamment les CE1, CE2, CM1 et CM2 au primaire et celles de 4e et 3e au collège.

« En écoutant vos commentaires et amendements faits à l'endroit des programmes éducatifs et des guides pédagogiques, vos réflexions se sont résolument orientées vers la satisfaction des besoins et attentes des bénéficiaires et en cela contribueront efficacement à l'amélioration de la qualité de l'offre et de l'éducation en République du Congo. Il est donc nécessaire et urgent de mettre en œuvre rapidement ces nouveaux programmes éducatifs », a indiqué Jean Luc Mouthou

A en croire ces propos, avec cette nouvelle approche pédagogique, le Congo dispose désormais d'un cadre de référence dans lequel doivent s'encenser de façon harmonieuse et rationnelle toutes initiatives et actions pédagogiques destinées à soutenir le développement et à promouvoir le mieux-être des apprenants et de parents congolais.

Pour le coordonateur du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), Calixte Kolyardo, ces travaux ont permis d'enrichir l'approche par les compétences adoptées pour l'élaboration et la mise en œuvre des nouveaux programmes, des guides pédagogiques et des cahiers d'activités. Dans le même élan, il a invité les rédacteurs à se saisir des différentes remarques et autres amendements pour un second atelier réservé à l'insertion des commentaires et ajustements afin de finaliser entièrement le travail déjà amorcé

De son côté, la représentante résidente de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara, s'est réjouie de la tenue de cet atelier car la dernière révision des programmes éducatifs au Congo remonte à 21 ans. « Je félicite le Meppsa pour son dévouement et son implication à faire avancer la réforme curriculaire. Cela permet au système éducatif d'une part, d'adresser les défis majeurs en termesd'alignement entre le temps d'apprentissage et les acquis escomptés, et de l'autre, le recentrage des programmes du primaire sur la lecture et l'écriture ainsi que le calcul. Aussi, le renforcement de l'enseignement des sciences et des mathématiques dans tous les cycles du primaire et du secondaire », a-t-elle déclaré.

Notons que la validation de ces documents éducatifs s'est faite lors de la clôture de l'atelier de national de validation des nouveaux programmes éducatifs réécrits, des guides pédagogiques et des cahiers d'activités pour les niveaux Cp1, Cp2, 6e et 5e, réalisé dans le cadre du Praased financé par la Banque mondiale à hauteur de TRENTE milliards de dollars américains.