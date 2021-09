Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - La réforme du secteur va se poursuivre

Le sujet a été au centre de l'audience que le ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a accordée, le 13 septembre en son cabinet au sixième niveau de l'immeuble intelligent, à Leslie Ouarzazi, conseillère senior, et Bruno Hugel, conseiller technique au secrétariat Cafi.

Le processus de la réforme de l'aménagement du territoire se poursuivra et les négociations pour un nouvel accord entre la République démocratique du Congo et l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (Cafi) sont en cours. A en croire Leslie Ouarzazi, la question sur la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire est importante. C'est dans cette optique qu'un nouvel accord est en train d'être négocié.

"Nous avons parlé de l'importance de la réforme et de l'appui que Cafi apporte à cette réforme, nous avons aussi parlé de la poursuite de cet appui dans les prochaines années car, la RDC et Cafi sont en train de négocier les termes d'un nouvel accord de partenariat et nous espérons finir ces négociations dans les prochaines semaines", a fait savoir Leslie Ouarzazi.

Parlant du décaissement de la deuxième tranche de trois millions de dollars américains pour la poursuite de la réforme, elle a rassuré : " Nous avons abordé ce sujet. Nous espérons que le comité de pilotage du Fonaredd que Cafi finance va se réunir comme prévu d'ici à la fin du mois de septembre. Ce comité de pilotage devrait approuver le financement pour appuyer le processus de la réforme de l'aménagement du territoire ".

Notons que le processus de la réforme de l'aménagement du territoire vise à doter le pays des outils et instruments de planification spatiale dont la politique nationale de l'aménagement du territoire, la loi relative à l'aménagement du territoire, le schéma national de l'aménagement du territoire et les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.