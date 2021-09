Congo-Brazzaville: Théâtre - Présentation des résultats des ateliers vacances à l'école Léonard-de-Vinci

Une journée culturelle a été organisée à la Haute école Léonard-de-Vinci par son club de théâtre que dirige Cardy Cardelin Babakila, prometteur culturel et metteur en scène.

Pendant les grandes vacances, le club de théâtre de la Haute école Léonard-de-Vinci a initié des ateliers en théâtre et autres arts de scène afin d'occuper les enfants pendant cette période pour qu'ils s'adonnent aux loisirs sains. Après plusieurs jours de travail, les enfants ont produit devant le public des extraits des pièces de théâtre de deux écrivains congolais.

Les élèves de l'école privée Le Grain de Sénévé ont joué un extrait de la pièce de théâtre "Tout ou rien" de lécrivain Yvon Lewa-Let Mandah, tandis que les étudiants de la Haute école Léonard -de-Vinci ont joué "Luaka", une adaptation de "l'Oracle" de Guy Menga.

Deux générations de comédiens qui ont joué des pièces de théâtre des écrivains congolais de deux générations différentes, dans une mise en scène de Cardy Cardelin Babakila, heureux de former dans l'art de Molière des jeunes, la relève de demain à l'instar de Batchi Cecilia, meilleure actrice catégorie lycée à deux reprises lors des récentes éditions du festival de théâtre scolaire de Pointe-Noire, sans oublier les autres comédiens en devenir qui ont fait exulter le public par leur talent. Ce fut aussi le cas lors du défilé de mode des mannequins du Cardy agency mode et de la Haute école Léonard-de-Vinci habillés par la styliste Sarah et Islande, le jeune styliste dont la particularité est de coudre ses tenues uniquement à la main.

Promoteur de l'école de danse « To bina », le coach Maestro Saya a fait la démonstration en couple de la danse rumba puis du rythme zouk accompagné dans la chorégraphie des mannequins et autres participants à la journée culturelle. Cette activité a pris fin avec la présentation des contorsionnistes et cracheurs de feu qui ont tenu en haleine le public par des numéros inédits à couper le souffle.

L'implication et le soutien des responsables de la Haute école Léonard-de-Vinci a contribué à la reussite de l'activité qui mérite une perennisation de l"avis du public qui a découvert avec émerveillement le talent et le culot des jeunes artistes en devenir.