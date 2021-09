Congo-Brazzaville: Qatar 2022 - Hector Cuper pré-convoque cinquante-trois Léopards

Le staff technique de la sélection de la République démocratique du Congo (RDC), conduit par le technicien argentin Hector Raul Cuper, a envoyé cinquante pré-convocations des joueurs en prélude de la double confrontation avec le Madagascar pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde.

Les Léopards de la RDC affronteront, les 6 et 10 octobre à Kinshasa et à Antananarivo, les Barea du Madagascar en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Après les deux résultats nuls d'un but partout lors des deux premières journées contre respectivement les Taifa Stars de la Tanzanie à Lubumbashi et les Ecureuils du Bénin à Cotonou, Hector Cuper, avec à ses côtés son adjoint congolais Dauda Lupembe, veut anticiper les choses. Aussi a-t-il rendu publique, dans la soirée du 13 septembre, une liste de cinquante-trois joueurs pré-convoqués pour ces deux matches d'octobre. L'on y retrouve six gardiens de buts, dix-sept défenseurs, treizemilieux de terrain et dix-sept attaquants. Naturellement, cette liste sera réduite à une vingtaine de joueurs.

Il s'agit donc des gardiens de buts Joël Kiassumbwa (sans club), Baggio Siadi (Mazembe), Hervé Lomboto (Daring Club Motema Pembe), Riffi Mandanda (Us Creteil/National France), Efonge Brunel (Maniema Union), Lionel Mpasi Nzau (Rodez/L2 France). Les défenseurs sont Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie), Chris Mavinga (Toronto FC/Canada), Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie), Chancel Mbemba Mangulu (Porto/Portugal), Idumba Fasika (Cape Town/Afrique du sud), Inonga Baka (Simba FC/Taenzanie), Arsène Zola Kiaku (Mazembe), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Dieumerci Mukoko Amale (Difaa El Jadida/Maroc), Jordan Ikoko (Lugodorets/Bulgarie), Djos Issama Mpeko (Mazembe), Djuma Shabani (Young Africans/Tanzanie), Fabrice Nsakala (Besiktas/Turquie), Glody Ngonda Muzinga (Riga FC/Lettonie), Ernest Luzolo Nsita (Mazembe), Vital Nsimba (Clermont/France) et Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre).

Milieux et attaquants...

A propos des milieux de terrain appelés, on retrouve Edo Kayembe (Kas Eupen/Belgique), Yannick Bangala Litombo (Young Africans/Tanzanie), Fabrice Ngoma Luamba (Raja de Casablanca/Maroc), Mukoko Tonombe (Young Africans/Tanzanie), Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Gaël Kakuta (Lens/France), Miché Mika (Mazembe), Charles Pickel Monginda (Famaliçao/Portugal), Samuel Bastien Standard de Liège/Belgique), Paul-José Mpoku (Konyasport/Turquie), Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town/D2 Angleterre), Glody Likonza (Anderlecht/Belgique) et Omenuke Mfulu (Las Palmas/D2 Espane).

Hector Cuper a envoyé des pré-convocations à dix-sept attaquants, notamment Yannick Bolasie (Rizespor/Turquie), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Meshack Elia Lina (Young Boys/Suisse), Chadrac Akolo (Amiens/L2 France), Joël Ngandu Kayamba (Viktoria Plzen/République Tchèque), Jordan Botaka (Charleroi/Belgique), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Jackson Muleka (Standard de Liège/Belgique), Britt Assombalonga (Adana Demispor/Turquie), Dieumerci Mbokani (Kuwait Sport/Koweït), Ben Malango Ngita (Sharjah/Emirats arabes unis), Benik Afobe Tunani (Milwalm/D2 Angleterre), Jonathan Bolingi Mpangi (Antwerp/Belgique), Walter Bwalya (Malatyaspor/Turquie), Yoane Wissa (Brendford/Angleterre), André Bukia (Aroura/Portual) et Joël Beya (Mazembe).

Rappelons-le, la RDC occupe la troisième place du groupe J des qualificatifs pour le Mondial 2022, avec deux points glanés en deux matches. La Tanzanie et le Bénin sont en tête avec chacun quatre points, alors que le Madagascar se retrouve lanterne rouge avec zéro point.