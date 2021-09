Congo-Kinshasa: Trois jours des travaux de réflexion sur l'importance de l'audit interne - L'IIA Congo démarre la 4ème Conférence Nationale ce jeudi à Kinshasa

C'est ce jeudi 16 septembre 2021 que démarre la 4ème Conférence de l'Institut des Auditeurs Internes, IIA Congo en sigle, à l'hôtel Béatrice situé dans la commune de la Gombe.

Avec comme sponsors officiels la Rawbank, Congo Airways, Gécamines ainsi que l'IGF, cette activité ira jusqu'au 18 septembre prochain et connaitra la participation de plusieurs personnalités et membres de différents secteurs économiques de la République Démocratique du Congo. Ladite Conférence est placée sous le thème "la fonction audit interne : levier de la performance économique et financière des Institutions Publiques et des Organisations du secteur privé en République Démocratique du Congo. 13 intervenants au total vont aborder des thématiques prévues à cet effet.

Au premier jour, Benjamin Nzau, Dieudonné Bifumanu, Norbert Kalala, l'Inspecteur Général des Finances Chef des services, Jules Alingete, tous experts dans ce domaine, auront la charge de parler tour à tour principalement de différentes thématiques telles que la performance des organisations ; la maîtrise des risques et Audit interne comme outil de bonne gouvernance et de transparence pour les services publics ; la place de l'Audit d'information dans la banque ; Appui de l'Audit interne aux missions de l'IGF.

Puis, vendredi viendra le tour de Grâce Pambi, Jean Jacques Tshiyoyi, M. Elongo et Anifa Shabani d'aborder à tour de rôle l'amélioration des performances par l'autonomisation de la gestion de l'Audit et l'analyse des données ; l'Audit des marchés publics, l'indépendance de l'Audit interne ; l'élaboration du plan d'audit interne dans les entreprises du Portefeuille de l'Etat en RDC et leurs performances. Juste au retour de la pose, le CT Cyril Mubumba et Deloitte feront exposeront l'un après l'autre sur l'apport de l'éthique de l'Auditeur interne ainsi que la collaboration entre auditeurs internes et auditeurs externes, performances assurées.

Au dernier jour, le 18 septembre, Alain-Serge Lubero va aborder la problématique de la gestion des risques de fraude comme outil d'amélioration des performances des organisations, et Benjamin Nzailu procédera à la présentation de la CIA. A l'issue des travaux, le rapporteur de l'IIA Congo lira le rapport synthèse de la Conférence. Il faut retenir que l'Institut des Auditeurs Internes du Congo, IIA CONGO, est une Association Sans But Lucratif qui compte plus de 300 membres répartis dans plusieurs secteurs économiques de la République Démocratique du Congo.

Il a pour vocation essentielle, la promotion et le développement de la fonction d'Audit Interne au sein des entreprises, établissements publics et privés sur l'ensemble du territoire national. Parmi les éléments clés de ses missions, l'Institut des Auditeurs Internes du Congo met un accent très particulier sur plusieurs facteurs notamment, la promotion et la vulgarisation de la fonction audit interne dans le pays, le renforcement de ses relations avec les organisations du secteur public et du secteur privé, l'organisation des examens de certification en audit interne, etc.

