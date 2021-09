Maroc: L'ambassadeur du Maroc à Helsinki souligne la singularité du modèle marocain de religiosité

Helsinki — L'ambassadeur du Maroc à Helsinki, Mohamed Achgalou a souligné, mardi, la singularité du modèle marocain de religiosité fait de tolérance, d'ouverture, de coexistence et d'interaction entre l'Islam et les autres religions et civilisations.

Intervenant lors d'un webinaire commémorant "la Déclaration de Marrakech" de janvier 2016 sur les droits des minorités religieuses, l'ambassadeur du Maroc a mis en exergue les valeurs qui caractérisent la société marocaine.

«J'ai grandis dans une société ouverte et inclusive, guidée par un islam modéré, authentique et ouvert qui est depuis longtemps profondément enraciné dans notre identité et notre culture. Une société dans laquelle chaque personne est plus identifiée comme un être humain que pour toute autre considération», a affirmé le diplomate marocain.

Il a souligné à cette occasion que l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance, de dialogue et de compréhension mutuelle entre les religions, les cultures et les civilisations est un élément fondamental aussi bien en droit qu'en pratique.

Ce modèle unique et sa politique de mise en œuvre s'inspirent de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine (Commandeur des Croyants), a tenu à rappeler l'ambassadeur du Maroc.

La tenue de la Conférence de janvier 2016 à Marrakech, sous le Haut patronage de SM le Roi, revêt dans ce contexte une signification importante, a affirmé le diplomate marocain.

Il a rappelé que «la Déclaration de Marrakech» a défini des lignes directrices très utiles pour la protection des minorités religieuses dans le monde musulman, attirant l'attention sur l'apologie de la violence, du radicalisme et de la haine qui gagne de plus en plus un large espace virtuel sur Internet.

L'ambassadeur a appelé dans ce contexte les acteurs étatiques à lutter contre ce phénomène à travers des initiatives à même d'interdire la discrimination, la violence et la haine sur la base de la religion ou les convictions et de mettre en œuvre des mesures afin de garantir la mise en œuvre des législations nationales en la matière.

Il a affirmé que la résolution 73/328 de l'Assemblée générale de l'ONU présentée par le Maroc et adoptée en juillet dernier sur «La promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la tolérance dans la lutte contre le discours de haine » constitue une bonne référence à cet effet.

Organisé par le Forum national pour la coopération des religions en Finlande, le webinaire commémorant la Déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses a réuni des dignitaires religieux, des diplomates, des académiciens et des représentants de divers départements et des organisations de la société civile finlandaise.

Cette rencontre, qui a été l'occasion pour plusieurs intervenants de rendre hommage aux efforts du Royaume dans le dialogue interreligieux et la promotion des valeurs universelles de paix, de coexistence pacifique et du vivre-ensemble, a également connu la participation du ministre des affaires étrangères finlandais Pekka Haavisto.