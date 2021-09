Algérie: Le Championnat d'Algérie de canoë kayak en octobre à Beni Haroun

Mila — Le plan d'eau du barrage de Beni Haroun (Mila), abritera le championnat d'Algérie de canoë-kayak du 7 au 9 octobre prochain, a-t-on appris mardi, auprès du directeur local de la jeunesse et des sports (DJS).

Le championnat national, organisé par la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak (FASACK), en coordination avec les services de la direction locale de la jeunesse et des sports, verra la participation d'athlètes rameurs de différentes catégories d'âge, issus de plusieurs wilayas, a précisé à l'APS, le directeur local de la jeunesse et des sports, Abderrahmane Ahamidani.

La même source a indiqué que le comité d'organisation de ce championnat a ouvert la phase de réception des dossiers des athlètes participants, dont le nombre oscillera entre 150 et 200 rameurs, parmi lesquels des athlètes de la wilaya de Mila, qui accueille cet événement sportif au niveau du plus grand plan d'eau en Algérie.

Selon M. Ahamidani, le coup d'envoi du championnat d'Algérie de canoë-kayak marquera la reprise des compétitions dans cette discipline sportive entre divers clubs à travers les wilayas du pays, après une pause de deux saisons en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Le DJS a aussi souligné que le camp de jeunes, à côté de la base aquatique à Anouche Ali sera " prochainement" prêt pour accueillir les invités, athlètes participants à ce championnat.

Le plan d'eau du barrage de Beni Haroun avait déjà accueilli un championnat national de canoë kayak au cours des dernières années, et devra accueillir également fin octobre prochain le championnat de voile, en plus d'autres compétitions arabe et africaine, a relevé, le directeur local de la jeunesse et des sports.