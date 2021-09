Algérie: MAE saoudien - Poursuivre la coordination et la concertation avec l'Algérie sur les questions communes

Alger — Le ministre saoudien des Affaires étrangères, l'Emir Fayçal Ben Farhan a affirmé, mardi, que son pays était attaché à poursuivre la coordination et la concertation avec l'Algérie sur les questions régionales et internationales intéressant les deux pays, notamment l'action arabe commune.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre saoudien a affirmé que "son pays est attaché à poursuivre la coordination et la concertation sur les questions régionales et internationales intéressant l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite, dont l'action arabe commune, ainsi que la coordination des positions concernant l'OPEP et l'encouragement des échanges commerciaux entre les deux pays".

L'Emir Ben Farhan a indiqué avoir transmis au Président Taboue "un message verbal de son frère, le Serviteur des deux Lieux saints et du Prince héritier concernant les relations fraternelles et séculaires unissant les deux pays", évoquant "l'évolution exceptionnelle de ces relations à divers niveaux", en témoigne la visite du Prince héritier saoudien à Alger et celle effectuée par le Président Tebboune au Royaume d'Arabie Saoudite en 2020, à l'invitation du Roi Salmane Ben Abdelaziz".

Il a, également, précisé avoir transmis "les salutations du Serviteurs des Lieux saints et du Prince héritier au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien frère".