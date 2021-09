Sahara Occidental: Naissance aux Etats-Unis d'un collectif pour la défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination

Washington — Un nouveau collectif pour la défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination a été créé aux Etats-Unis avec pour objectif primordial d'inverser la décision de l'ex-président américain Donald Trump sur le Sahara occidental occupé et reconnaître la République arabe sahraouie démocratique (RASD), "La campagne pour mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental a annoncé officiellement sa formation en tant que collectif de défense du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole", indique le collectif dans un communiqué relayé par Freewesternsahara.org.

"Notre campagne est unique car elle dépasse la sphère partisane aux Etats-Unis et rassemble un groupe d'activistes, d'universitaires et de célébrités qui sont convaincus non seulement que les Sahraouis doivent retrouver la liberté, mais qu'il n'y aura pas de paix dans le nord-ouest de l'Afrique, en l'absence de l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental", explique le co-président du collectif Bill Fletcher, Jr, ancien président du Forum TransAfrica, cité dans le communiqué.

Bien que les membres appartiennent à des univers différents, ils partagent beaucoup de choses en commun : "Nous croyons au droit à l'autodétermination, que le chemin de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord commence par le respect des libertés fondamentales que tous les peuples méritent, y compris les Sahraouis. Ils (les Sahraouis) ont inclus dans leur propre constitution l'égalité en droit pour les femmes et d'autres libertés fondamentales, ils méritent bien notre soutien", soutient de son coté la co-présidente Suzanne Scholte, militante de longue date des droits de l'homme et présidente de la Defense Forum Foundation.

"Nous, les gens de conscience, avons décidé que c'était assez", ont déclaré Fletcher et Scholte. La preuve est que " la Campagne a déjà attiré des membres distingués de gauche et de droite", relèvent-ils.

Le nouveau collectif pour la défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination s'est assigné des objectifs primordiaux qui portent sur le retrait du Maroc du Sahara Occidental, le transfert de l'autorité à la République sahraouie conformément à la Charte de l'Union africaine, et le retour rapide des réfugiés sahraouis et de la diaspora sahraouie dans leur pays.

Les membres appellent également à mettre fin à l'aide américaine au Maroc qui pourrait être utilisée pour faire avancer une revendication illégale au Sahara occidental ou nuire au peuple sahraoui.

Et définissent trois objectifs immédiats: 'inverser la décision de Trump sur Sahara occidental, reconnaître la République sahraouie, bloquer toute vente à caractère militaire ou aide étrangère au Maroc qui pourrait être utilisée contre les Sahraouis et pour contrôler le territoire et encourager les organisations internationales, y compris le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à dépêcher des missions au Sahara Occidental pour assurer la protection de la population civile.