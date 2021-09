Maroc: Hilale au SG de l'ONU et au Conseil de Sécurité - La marocanité du Sahara réaffirmée avec force lors des élections du 8 septembre

Nations Unies (New York) — L'ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale a adressé au Secrétaire général de l'ONU et à la Présidente et aux membres du Conseil de Sécurité, des lettres les informant des élections générales organisées le 8 septembre au Royaume, y compris au Sahara Marocain.

"J'ai l'honneur de vous informer que le 08 septembre 2021 a été une journée historique pour le Maroc, marquée par la tenue, pour la première fois, d'élections générales -législatives, communales et régionales- sur l'ensemble du territoire national, y compris au Sahara Marocain", a souligné l'ambassadeur Hilale, ajoutant que "le taux de participation à l'échelle nationale a atteint 50,35%. Il s'agit d'un taux record en comparaison aux échéances électorales précédentes, et ce, malgré les contraintes imposées par la pandémie du Covid-19".

En ce qui concerne la tenue de ces élections dans les Provinces du Sud du Royaume, M. Hilale a relevé qu'"au Sahara Marocain, les taux de participation ont atteint 66,94% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et 58,30% dans la région de Dakhla-Oued Ed Dahab".

Et d'ajouter qu'au "niveau provincial, les taux de participation au Sahara Marocain sont encore plus remarquables : dans la Région de Dakhla-Oued Ed Dahab : le taux a été de 79,64% dans la Province d'Aousserd et de 54,40% dans la Province d'Oued Ed Dahab et dans la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra : ces taux ont enregistré 85,20% dans la Province de Tarfaya, 67,37% dans la Province d'Es-Smara, 68,65% dans la Province de Laâyoune et 64,10% dans la Province de Boujdour".

Dans ce cadre, l'ambassadeur Hilale a fait valoir que "la population des deux régions du Sahara Marocain a fait montre d'une grande adhésion à ce triple scrutin, avec les taux de participation les plus élevés au Maroc", soulignant que "la participation massive de la population du Sahara Marocain à ce scrutin constitue une nouvelle confirmation, par les urnes, de l'attachement indéfectible des citoyens des Provinces du Sud à leur marocanité, ainsi qu'à l'exercice de leur droit inaliénable de gestion démocratique de leurs affaires locales, dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc".

Le diplomate marocain a, en outre, indiqué que "ces élections ont été suivies et observées, en toute indépendance et neutralité, par 5,020 observateurs nationaux et internationaux. Il s'agit de 4,891 observateurs nationaux, dont 568 observateurs du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), ainsi que 129 observateurs internationaux, représentant notamment plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du Monde Arabe, des organisations internationales et régionales, des parlements nationaux et internationaux et des organisations non-gouvernementales et de la société civile".

"Ces observateurs nationaux et internationaux ont tous attesté du déroulement de ces élections de manière démocratique, transparente et inclusive, conformément aux procédures régissant les processus électoraux ainsi qu'aux standards internationaux les plus élevés", a fait remarquer l'ambassadeur du Maroc.

"Ces observateurs ont déclaré que ces élections se sont déroulées dans des conditions normales, notant qu'aucun incident susceptible d'entacher la transparence du scrutin n'a été relevé au niveau de toutes les régions du Royaume", a-t-il conclu.

La lettre du Maroc au Conseil de Sécurité sera publiée en tant que document officiel de ce Conseil et consignée dans les annales de l'Organisation des Nations Unies.