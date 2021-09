Burkina Faso: Revalorisation de la ceinture verte - Ouaga honorée à Paris

La ville de Ouagadougou a été distinguée « Ville africaine solidaire et durable » du Grand prix ESSEC de la ville solidaire et de l'immobilier responsable de l'année 2021. Ce prix distingue les projets ou les réalisations d'Afrique qui intègrent les dimensions durables et solidaires et qui améliorent l'environnement local à court, moyen et long termes tout en favorisant l'inclusion sociale et la participation citoyenne.

La candidature de Ouagadougou qui a porté sur le projet de revalorisation de la ceinture verte répond aux critères de ce prix, en ce sens qu'elle porte sur la réalisation d'un projet urbain relevant du champ de l'économie sociale et solidaire. Le caractère innovant de la valorisation de la ceinture verte s'appuie essentiellement sur une vision conciliée de développement durable et de ville verte.

Le prix de «Ville africaine solidaire et durable» a été remis le 13 septembre 2021 au maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, au cours d'une cérémonie à l'hôtel de ville de Paris. Le premier responsable de la capitale burkinabè était à la tête d'une forte délégation composée, entre autres, de ses conseillers techniques, du maire de l'arrondissement 4, Anatole Bonkoungou et de responsables administratifs de la commune.

Organisée par ASSEC Business SCHOOL, cette troisième édition des grands prix de la ville solidaire et de l'immobilier responsable a décerné également 4 prix à d'autres villes. Il s'agit du «Prix grand Paris de l'innovation urbaine solidaire», du Prix de la ville hospitalière», et du «Prix financement solidaire et ville durable».