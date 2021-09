Togo: Gouvernement-Assemblée nationale - Matthieu 7, verset 7

« Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. ... Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez », Mathieu 7, verset 7. Cet extrait de la Bible semble être très bien connu et exécuté par l'Assemblée nationale togolaise et le Gouvernement.

Une nouvelle fois à la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale togolaise a accédé à la prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire dans lequel le pays végète depuis Avril 2020, à la suite du déclenchement de la crise sanitaire mondiale de Covid-19.

Et pour cette fois, c'est une prorogation de 12 mois soit 365 jours qui est accordée au gouvernement par les députés togolais ce Mardi 14 Septembre 2021, qui en fait en demandait 6 mois.

On peut dire que c'est une prorogation qui va dans la droite ligne des certaines déclarations suite à la flambée des cas de contamination à la Covid 19 ces dernières semaines et mois. Entre autres, celle du Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, qui disait, « Ce qui appelle au renforcement des efforts entamés par le gouvernement de manière inclusive, forte et récurrente ». Et la présidente de l'Assemblée nationale de prolonger dans ses propos d'avant vote de la dérogation, « Le régime dérogatoire vise à limiter autant que possible les graves dommages socio-économiques que provoque inévitablement la situation d'urgence sanitaire contraignante ».

Pour rappel, l'état d'urgence décrété pour la première fois en Avril 2020 par le président de la République, pour un délai de trois mois dans un premier temps sera prorogé de quarante-cinq jours deux fois par le gouvernement, puis à l'Assemblée nationale pour six mois. Cette prorogation d'un an est donc la première.