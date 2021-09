Afrique: Glovo étend ses opérations en Afrique

Glovo, l'une des principales plateformes de livraison multi-catégories au monde, a annoncé l'expansion de ses opérations en Afrique, pour inclure le Ghana et la Tunisie, portant ses opérations actuelles à un total de sept pays sur le continent. Suite à l'expansion, on estime que 6,5 millions de personnes supplémentaires pourront accéder à l'application de Glovo, alors que l'entreprise poursuit sa mission de rendre tout, dans toutes les villes, accessible à tous.

L'investissement de Glovo dans la région à ce jour représente un total combiné de 25 millions d'euros (30 millions de dollars) et la société prévoit d'investir 50 millions d'euros supplémentaires (60 millions de dollars) au cours des 12 prochains mois pour accélérer davantage son expansion. En Côte d'Ivoire, les investissements de la compagnie s'élèveront à 5.6 millions d'euros d'ici 2022, sachant que le pays représente 15% du chiffre d'affaires de la région après le Maroc. C'est aussi plus de 1,1 millions de commandes, plus de 1000 partenaires et plus de 400 000 utilisateurs actifs dans le pays.

La société estime qu'un certain nombre de marchés clés en Afrique sont actuellement mal desservis et reconnaît l'opportunité unique de la plate-forme au sein des communautés locales en soutenant les entreprises indépendantes et en les aidant à atteindre de nouveaux clients en ligne.

L'application Glovo est déjà disponible au Maroc, en Ouganda, au Kenya, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, apportant ses services dans plus de 40 villes, plus de 300 000 utilisateurs, 8 000 restaurants et 12 000 coursiers. Glovo a initialement lancé ses opérations à Accra au Ghana plus tôt cette année, avec la ville de Tema le mois dernier et il prévoit de lancer à Tunis en Tunisie en octobre.

La compagnie dispose déjà d'équipes de direction locales basées dans ses pays africains, avec à Abidjan 97 % de ses employés qui sont nationaux et la société s'engage à poursuivre sa politique d'embauche des meilleurs talents locaux. Au cours de la phase initiale de sa nouvelle expansion, l'entreprise prévoit de doubler son nombre d'employés et d'ajouter 200 autres employés dans la région d'ici la fin de 2022.

Sacha Michaud, co-fondateur de Glovo, a déclaré : « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'étendre nos services en Afrique, d'amener Glovo dans de nouvelles villes au Ghana et de lancer en Tunisie. Notre vision est de donner à chacun un accès facile à tout dans sa ville et notre plate-forme est optimale lorsqu'elle connecte les utilisateurs et les entreprises, dont la plupart sont des restaurants locaux et des magasins indépendants. Nous pensons qu'il existe une énorme opportunité dans ces pays pour aider à accélérer la numérisation et répondre à la demande croissante d'achats et de livraisons en ligne, et nous travaillons main dans la main avec nos partenaires locaux pour commercialiser et livrer leurs produits aux nouveaux utilisateurs via l'application. »