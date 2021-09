Cote d'Ivoire: CN-FIF - La dernière ligne droite avec l'Ago du 18 septembre en attendant l'élection des instances de la Fédération

En décembre 2021, le Comité de normalisation de la FIF (Cn-Fif) aura atteint la mission à lui assignée dans une vision qui doit conduire l'ensemble des acteurs du football ivoirien à « bâtir une fédération forte, citoyenne et responsable ». C'est avec une grande fierté que la présidente du Cn-Fif, Mme Dao Gabala Mariam s'est exprimée lors de son adresse à la presse, le mercredi 1er septembre 2021, pour dresser le bilan du Comité. C'est la deuxième fois que la première responsable du Cn-Fif se soumettait à un tel exercice depuis sa mise en place, le 14 janvier 2021.

En attendant l'élection des instances de la Fédération ivoirienne de football (Fif) qui viendra couronner la mission de l'équipe de Mme Dao Gabala, une Assembée générale ordinaire se tiendra le 18 septembre 2021, à Abidjan-Plateau.

Après la conférence de presse bilan du Cn-Fif, il s'en est suivi un petit-déjeuner de presse au cours duquel, la présidente Dao Gabala a sonné la mobilisation derrière les Eléphants, le 6 septembre 2021, le jour même de leur confrontation avec les Lions indomptables du Cameroun dans le cadre du tour éliminatoire pour le mondial 2022, qu'ils ont battu par un score de deux buts à un.

Avec ce succès et les bons points engrangés par le Cn-Fifn les suspicions se sont dissipées et la sérénité et le calme semblent avoir fait surface dans la maison de verre de Treichville.

C'est à l'honneur du Cn-Fif d'avoir ramené la paix avec l'annonce de la date des élections, la poursuite de la Ligue1, la mobilisation réussie autour des Eléphants. En effet, tout semble être rentré dans l'ordre. La dernière illustration de ce que la Fif a retrouvé ses marques, c'est le retour des sponsors autour de l'équipe nationale.

Il faut noter qu'à quelques trois mois de la fin de la mission du Cn-Fif, l'on commence à sentir les effets de la Normalisation. A propos de sa mission, la boussole de Mme Dao Gabala transparaît dans ses propos qu'elle ressasse à qui veut l'entendre : « Il s'agit d'amorcer une transformation structurelle de la FIF à travers la prise en main de la gestion et la révision des statuts pour ramener au sein de la fédération, une vision commune, la bonne gouvernance et la confiance entre les acteurs afin de remettre aux nouveaux dirigeants élus par l'Assemblée Générale organisée à la fin de sa mission, une maison unie et guidée par la vision commune. »

A noter que l'Assemblée générale ordinaire (Ago), du 18 septembre 2021, prévue pour se tenir dans la salle de conférence du ministère d'Etat, ministère des Affaires Etrangères, à Abidjan-Plateau, va statuer sur l'activité de la Fédération sur l'année 2020. « L'Ago sera l'occasion de rassembler tous les membres de la Fif et de dresser le bilan sur une année qui a été particulièrement difficile à cause de la pandémie à Coronavirus où toutes les activités ont été mises en berne », a-t-elle fait remarquer. Pour cette rencontre, Mme Dao Gabala a invité tous les clubs à être en règle. Professionnalisation du football ivoirien dans le cadre de sa mission oblige.