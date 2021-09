Togo: Accord entre la BOAD et la BPI

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), dont le siège est au Togo, et la Banque Publique d'Investissement française (BPI) ont signé mardi un accord de coopération visant à développer des activités et financer en commun des projets notamment dans le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) pour des sujets relatifs à la création, l'innovation, le développement, l'investissement, et l'internationalisation entre autres, au sein de la zone UEMOA.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la BOAD en faveur des PME de la sous-région ouest africaine, et contribuera à faciliter leur accès aux financements, notamment aux crédits à moyen et long terme.

Pedro Novo

Les deux institutions s'engagent à renforcer les relations d'affaires entre les entreprises Européennes et celles de l'UEMOA, à dynamiser le cofinancement des projets et de programmes dédiés, et à renforcer l'assistance technique mutuelle.

L'accord a été signé par Serge Ekue, le président de la BOAD, et Pedro Novo, directeur exécutif et directeur en charge des activités Export de la BPI.