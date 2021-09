Cote d'Ivoire: Production audiovisuelle - La valorisation de la culture locale au menu

En vue de se rapprocher davantage des Ivoiriens, la chaîne cryptée A+ Ivoire vient d'étoffer son offre avec un nouveau jeu familial dénommé « Tu me connais ? », présenté par l'humoriste Boukary.

Ce nouveau jeu sera sur le bouquet à partir du 20 septembre 2021. Il a été présenté à l'occasion de la rentrée des classes de cette chaîne qui a eu lieu, récemment, à son siège, à Abidjan-Cocody.

A travers cette émission, il s'agit pour des couples invités sur le Plateau, de prouver qu'ils se connaissent parfaitement pour tenter de repartir avec de gros lots. « Tu me connais ? », est un moment de détente en famille.

Dans cette nouvelle grille, on retrouve également l'émission « Label'Ivoire » de l'animatrice Yann Bahou qui signe son retour à partir du 5 septembre avec 7 nouvelles régions du pays à découvrir (le Worodougou, le Béré, le Hambol, le Iffou, le Bélier, le Moronou et le N'Zi). On aura également au programme « On se dit les Gbê », une émission de débats animée par Brice Guigré, « Esprit Zouglou », le maquis théâtre de l'inusable Bilé Didier, les recettes d'Afrique avec nouveaux chefs pour permettre aux friands de cuisine de découvrir les mets faits à base de recettes locales riches en saveurs et originalité et « Défends tes 50 000 FCfa », un jeu de questions-réponses animé par l'humoriste Adama Dahico.

Au niveau des séries télévisées, les téléspectateurs auront droit à la suite du deuxième épisode de la série ivoirienne à succès « les coups de la vie », du réalisateur Franck Vléi qui sera sur le petit écran à partir du 4 octobre prochain, mais aussi la série sénégalaise « Maîtresse d'un homme marié » dont l'ultime saison a démarré depuis le 6 septembre. Il y a aussi les Afronovelas qui ont débuté depuis le 3 septembre avec la série biopic colombienne Azucar, une passionnante histoire à rebondissements et la série sénégalaise « Impact » produite par Moradi Tv qui a débuté le 25 août.

C'est le lieu d'indiquer que cette rencontre a servi également de cadre de passation de témoin entre Damiano Malchiodi, directeur général de A+ Ivoire, qui quitte la Côte d'Ivoire, après y avoir passé 8 ans, pour le Vietnam dans la continuité de ce groupe et Michel Mutombo-Cartier qui le remplace à ce poste. Ce dernier était jusque-là le directeur des productions du groupe Canal+.