Congo-Kinshasa: Transport aérien - Carole Agito inaugure des vols vers Kisangani, Buta et Isiro

Le questeur du Sénat a inauguré, le 12 septembre, des vols commerciaux à destination de la grande province orientale pour désenclaver cette partie du pays qui a été démembrée en quatre provinces, à savoir la Tshopo, le Bas-Uélé, le Haut-Uélé et l'Ituri.

Parti de Kinshasa le 12 septembre, le vol inaugural avec deux appareils a atteint successivement les villes de Kisangani, Isiro et Buta avec à son bord des députés nationaux et sénateurs qui ont accompagné Carole Agito dans cet élan d'ouvrir la grande orientale au reste du pays et au monde extérieur. "Tout en remerciant la sénatrice Carole Agito pour cette initiative salutaire, je tiens à lui confirmer que cette société sera dans l'obligation de revoir à la hausse le nombre de ses rotations dans la Tshopo, parce qu'il y a un réel besoin de transport chez nous, au point que nous avons du mal à faire voyager les officiels", a déclaré le gouverneur par intérim de la Tshopo, Maurice Abibu Sakapela, au cours de la brève cérémonie de réception du vol de la société SJL en partenariat avec GIS. Cette brève escale a permis à la sénatrice Carole Agito de palper du doigt le réel besoin de la population de la grande orientale de voir ce coin de la République s'ouvrir au reste du monde.

Sur place à l'aéroport de Bangboka, elle a rappelé au comité provincial de sécurité et à l'assistance que son engagement de désenclaver la grande orientale s'inscrit dans la ligne droite de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui travaille pour booster le développement à la base. De Kisangani à Buta en passant par Isiro, la joie de la population de la grande orientale a servi de carburant à la sénatrice Carole Agito pour appuyer sur l'accélérateur et multiplier le nombre de rotations entre Kinshasa et les villes de Buta, Bunia, Isiro et Kisangani.

Le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Base Naanga, quant à lui, a loué l'esprit innovateur de la digne fille de ce coin du pays qui, au prix de beaucoup de sacrifices, a offert à ses frères des moyens de transport avec une flotte de neuf appareils dont deux sont déjà opérationnels en République démocratique du Congo, avec une couverture sur quatre villes issues du démembrement de la grande orientale.

À Buta, chef lieu du Bas-Uélé où elle est élue, la sénatrice Carole Agito a reçu les remerciements de toute la population via les autorités politico-administratives avec, à leur tête, Ruth Baduli, gouverneur par intérim du Bas-Uélé. Cette action qui a un impact sur le vécu quotidien de la population du Bas-Uélé constitue à ce jour une fierté rattachée à la vision de l'Union sacrée chère au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi.