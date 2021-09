Madagascar: Spectacle - Lupa l'EXPO pour un public averti

Lupa l'EXPO est à voir ce jour à partir de 18 h 30 à La Teinturerie Ampasanimalo.

Ce spectacle pluridisciplinaire, mis en scène par Vony Ranala et proposé par Nouvelles Scènes Madagascar et l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Antananarivo, s'annonce passionnant. Lupa serait une prostituée qui attend un client. Dans son attente, c'est l'« Autre » qui vient et lui demande d'identifier des visages.

De là, Lupa commence à livrer des détails sur son « monde », ses « clients » et ses « états d'âme » jusqu'au dernier visage. Telle est à peu près la description fournie pour le scénario de ce spectacle en écho au Festival Miaraka. Pour en savoir davantage et savourer pleinement la prestation de Vony Ranala et Tohy Nomena, il faudra être présent ce soir à la représentation.

À noter que l'accès est entièrement gratuit, mais il y a tout de même une mention précisant que le spectacle serait plus adapté à un public averti.