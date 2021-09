Madagascar: Circulation à Antananarivo - Deux semaines de sensibilisation à partir de ce jour

En finir avec les stationnements sauvages, libérer les trottoirs pour permettre aux piétons de se les réapproprier, faire respecter les sens interdits et les arrêts de bus par les chauffeurs et les usagers, rappeler les modes de passage des piétons...

Ce sont autant d'actions à mener afin de mieux circuler dans la ville d'Antananarivo. Pour ce faire, une opération de sensibilisation sera menée à partir de ce jour, 15 septembre 2021, et durera quinze jours. Une opération fruit d'une collaboration entre la police (police urbaine et police municipale) et l'association Automobile Club Madagascar. Durant ces deux semaines, il sera également question de rappeler aux usagers les principaux éléments du code de la route et leur application au quotidien.

Cette opération de sensibilisation sera sans doute un préalable à une application plus stricte des réglementations en vigueur en termes de circulation dans la capitale. C'est du moins ce qu'espère le citoyen lambda. Le laisser-aller généralisé depuis des décennies, l'explosion du nombre des charrettes à bras et des deux-roues, l'envahissement des trottoirs et certaines chaussées par les marchands de rue et autres occupants, les diverses incivilités de la part des automobilistes, des motards et des piétons ont laissé l'anarchie s'installer durablement dans la circulation tananarivienne.