Madagascar: RMDM - Menaces contre ses responsables locaux

Selon cette plateforme, la propension à abuser des mesures d'interdiction de se réunir est la suite logique de ce reniement du statut de l'opposition tel prévu dans la loi fondamentale.

Le « Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara » (RMDM) réagit face aux dispositions prises par le pouvoir concernant sa réunion qui s'est tenue à Antsirabe, plus précisément dans les locaux de la société Tiko S.A. à Vatofotsy, samedi dernier. Dans un communiqué remis à la presse, cette plateforme de dénoncer que « les dispositions liberticides prises par l'Exécutif pour empêcher la tenue de cette rencontre relèvent de l'abus de pouvoir et d'un total irrespect des dispositions constitutionnelles ». Et d'enchaîner que « ce regroupement de partis d'opposition est la cible privilégiée de ce pouvoir, qui voit en lui le seul vecteur crédible de l'incarnation des aspirations profondes de la population ». Par conséquent, le RMDM exprime « son indignation et sa totale désapprobation contre les menaces à l'encontre de ses responsables locaux (appels téléphoniques) et des actions d'intimidation et de dissuasion dont tous les automobilistes de la RN7 ont fait l'objet pour ne pas rallier Antsirabe, toute la journée du vendredi ».

Intimidation. Cette plateforme de l'opposition n'a pas hésité à citer le préfet de la région Vakinankaratra et les éléments de l'Emmoreg qui sont derrière ce déploiement d'éléments des forces de l'ordre force. Un geste qu'elle qualifie de « décisions antidémocratiques». Faut-il rappeler que les forces de l'ordre ont quadrillé le site où s'est tenue la réunion, ce qui a démotivé bon nombre de gens qui ont voulu y participer. D'ailleurs, comme on l'a dit auparavant, les automobilistes qui ont voulu rallier la ville d'Eaux ont fait l'objet d'intimidation, le jour précédant cette réunion. Notons que le RMDM va encore continuer sa tournée dans d'autres régions du pays. Reste à savoir s'il aura champ libre ou si les dispositions prises par le pouvoir seront renforcées davantage ?