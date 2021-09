Angola: Le marché de Dubaï ouvert aux hommes d'affaires angolais

Luanda — La Chambre de commerce et d'industrie d'Angola et des Émirats arabes unis a invité, mardi, des hommes d'affaires angolais à participer, du 13 au 15 octobre de l'année en cours, à une plateforme d'affaires appelée « Global Business Forum Expo2020 Dubai ».

L'invitation a été formulée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angola et des Émirats arabes unis, Bráulio Martins, mardi (14), à Luanda, lors du lancement et de la concertation de la plateforme Global Business Forum.

Le « Global Business Forum Expo2020Dubai », qui se déroule en marge de l'Expo Dubaï2020, qui aura lieu du 1er octobre 2021 au 30 mars 2022, sert de renforcement des échanges commerciaux, ainsi que d'opportunité de promouvoir les produits nationaux dans ce pays du Moyen-Orient.

À l'occasion, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angola et des Émirats arabes unis, Bráulio Martins, a déclaré que les hommes d'affaires nationaux devraient considérer ce moment comme unique et opportun pour renforcer leur présence sur ce marché du monde arabe.

Avec la plate-forme, a-t-il ajouté, les hommes d'affaires angolais identifieront également les opportunités d'investissement et d'exportation, et auront accès à des informations sur le marché arabe.

"Nous prévoyons d'avoir 27 entreprises angolaises à l'événement avec des activités liées à l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'industrie qui, en plus de l'exposition de leurs produits, pourront établir de nouveaux partenariats", a souligné Bráulio Martins.

L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Angola, Khalid Almeiri, a dit attendre avec impatience l'événement (Global Business Forum), qui réunira dans un même espace des hommes d'affaires d'Angola et des Émirats arabes unis.

"Nous avons l'intention que les hommes d'affaires angolais continuent de considérer le marché des Emirats arabes unis comme opportun et ouvert aux produits angolais", a déclaré le diplomate arabe.

A son tour, la commissaire angolaise de l'Expo Dubaï 2020, Albina Assis Africano, a déclaré que le Global Business Forum permettra de renforcer les bases de la coopération commerciale entre l'Angola et les Emirats Arabes Unis, pour promouvoir l'environnement des affaires dans les deux pays.

Parallèlement à cette plate-forme, la Chambre de commerce et d'industrie Angola/Émirats arabes unis a déjà célébré, depuis 2019, un protocole d'accord avec une organisation annuelle sur les investissements (AIM) à Dubaï, en vue d'attirer plus d'investissements dans le pays et de lier les opportunités d'investissement à la capacité de croissance économique des deux pays.

La Chambre de commerce et d'industrie Angola-EAU (CACIANGEAU) est une organisation dédiée exclusivement à la promotion des investissements et au développement des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi qu'au soutien de la croissance de l'économie angolaise.