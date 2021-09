Afrique: CAN volley-ball - Onzième titre africain pour la Tunisie

Sans surprise, la sélection tunisienne de volley-ball a remporté la Coupe d'Afrique des Nations après avoir dominé le Cameroun, trois sets à un.

La Tunisie est décidément la meilleure nation d'Afrique en volley-ball masculin. Ce 14 septembre 2021, les Tunisiens ont remporté leur 11e sacre en 23 Championnats d'Afrique, le troisième de suite. Après avoir subi la domination de l'Égypte de 2005 à 2015, les Aigles de Carthage ont clairement repris l'ascendant depuis six ans, pour le plus grand malheur des Égyptiens et surtout des Camerounais.

Les deux meilleurs à l'échelle continentale se sont donc affrontés du côté de la Kigali Arena avec la ferme intention d'en découdre pour la suprématie, et surtout garnir l'armoire à trophées. Le double tenant du titre tunisien face à une formation camerounaise qui, au passage, a accédé pour la deuxième fois consécutive, à la finale de l'épreuve continentale. Le Cameroun annonça la couleur en premier, s'adjugeant le premier set (25-16). Touchée, la Tunisie réagit, hausse le ton et remporte le second set (25-21). Par la suite, la Tunisie enchaîne et gagne le 3e set sur le même score (25-21). Les Tunisiens semblent en roue libre après une entame de match quelque peu poussive. La Tunisie a bouclé le 4e set sur le score de (25-16). C'est le onzième titre de l'histoire de la Tunisie et le troisième consécutif.

La déception est forcément immense pour le Camerounais Christian Voukeng Mbativou (meilleur bloqueur) et ses partenaires, malgré la qualification assurée pour le prochain Championnat du monde (26 août-11 septembre 2022, en Russie) aux côtés de la Tunisie.