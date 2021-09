Congo-Brazzaville: Quibdo 2021 - Une série de projections meuble la deuxième journée

Après la céremonie d'ouverture qui a eu lieu à la Fondation Basango, le festival Quibdo s'est poursuivi le 14 septembre au Centre culturel Jean-Baptiste -Tati -Loutard avec la projection de six films public: quatre courts métrages et deux documentaires.

"Trouble", le court métrage de 24 mn du Congolais Dan Scott et le documentaire "En tête à tête" du réalisateur congolais Eddy Mikolo ont été projétes sur l'écran installé au Centre culturel Jean-Baptiste -Tati -Loutard. Ces deux films sont en compétition dans leur catégories respectives.

Produit et réalisé par le cinéaste Eddy Mikolo, "En tête à tête" présente la vie, le travail et le quotidien du journalisme d'animation au Congo, en s'appuyant sur l'ancienne génération incarnée par Joseph Pambou, "Jo Pambou", pour les intimes d'un côté, Peguy Shalyah et Ornela Kouanga, deux animatrices qui font partie de l'actuelle génération de l'autre.

La préparation de leur antenne, leur quotidien et les subtilités de leur animation ont été expliqués par les professionnels de l'information et de la communication entrecoupés des réactions de l'homme de la rue à travers un micro-trottoir édifiant sur la place de la radio chez le Congolais lambda.

A la fin de la projection, Eddy Mikolo, le réalisateur, a expliqué au public sa démarche et ses motivations d'avoir consacré un documentaire sur des condisciples " Partager leur quotidien et leur façon de travailler est important pour la posterité car malheureusement, les journalsistes meurent avec leurs connaisances, leur savoir et leur experience alors que cela pourait aider les générations futures dans l'optique de la transmission des connaissances qui se fait de nos jours de moins en moins dans la corporation journalistique pour des raisons injustifiées" a t-il dit . Pour lui, une fois gravé sur un support quelqconque, le document audiovisuel va parcourir des années et des années et servira de vademecum aux générations à venir.

Les autres courts métarges qui ont été diffusés ont pour titres: "Mane" de l'Autrichienne Sandra Krampelhuber, "Ö doux vodou" du Canadien Olivier Dubois, "Awa" de Déborah Basa de la République démocratique du Congo (RDC), "Heart of Africa" de Tshoper Kabambi également de la RDC.

La série des projections de film va se poursuivre ce mercredi à la Fondation Basango et au Cercle africain.