Angola: Plus de 200 citoyens d'Ilha do Cabo bénéficient de la carte d'identité gratuite

Luanda — Deux cent deux citoyens de Ilha do Cabo ont bénéficié, mardi, de cartes d'identité gratuites, dans le cadre du programme de vulgarisation du registre civil et de l'attribution de la carte d'identité (BI, sigle en portugais).

La campagne d'extrait de naissance et de délivrance de la carte d'identité organisée par la Fondation Art et Culture a commencé le 3 de ce mois et s'est terminée mardi, avec l'attribution du document aux enfants, adolescents, jeunes et adultes.

Selon la directrice générale de la Fondation Art et Culture, Naama Margalit, il y a beaucoup d'enfants et adolescents non scolarisés en raison du manque de documents et de parents qui n'ont pas d'extrait d'acte de naissance ou de carte d'identité à Ilha do Cabo.

"Ces personnes ont eu la possibilité de s'enregistrer et de traiter la carte d'identité. Elles peuvent désormais exercer leurs droits et devoirs dans le pays", a-t-il déclaré.

À son tour, la secrétaire d'État à l'Action sociale, la Famille et la Promotion de la femme, Elsa Barber, a souligné que l'Exécutif continuera à mettre en œuvre l'engagement numéro trois des 11 assumés en faveur des enfants.

Selon la responsable, chaque enfant a droit à un nom, une nationalité, accès à l'éducation et aux soins de santé, des droits fondamentaux des enfants.

Pour Elsa Barber, il est essentiel que les enfants jouissent de leurs droits de citoyenneté, pour garantir un avenir meilleur.