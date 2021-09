Congo-Kinshasa: Coopération économique entre la RDC et l'Allemagne - Nicolas KAZADI et Gunter NOOKE s'accordent à concrétiser le partenariat stratégique

La République Fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer sa coopération économique avec la République Démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a accordé une entrevue de plus d'une heure à Gunter NOOKE, représentant personnel de la chancelière allemande en charge de l'Afrique, ce lundi 13 septembre 2021. Les deux personnalités ont examiné le partenariat qui lie les deux Etats, pour y apporter des améliorations visant le développement.

Accompagné par l'ambassadeur allemand en RDC, le Dr Schnakenberg, le représentant personnel de la Chancelière MERKEL, Gunter NOOKE s'est dit très satisfait de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec le patron des Finances congolaises, Nicolas Kazadi. Il s'agit très concrètement de faire de l'Allemagne un partenaire politique et économique pour accompagner de grands projets structurants du pays. Le défi continental que représente Inga a été évoqué tout comme celui du transport ainsi que le besoin de renforcer les capacités de la jeunesse congolaise.

Le Ministre congolais a rappelé le besoin de revoir les critères d'appréhension du risque africain, en général et, congolais, en particulier, pour récolter la performance qui est bien présente en République Démocratique du Congo.

A titre d'exemple, en 2020, le pays a connu une croissance du PIB de 1,7%, là où la moyenne africaine était négative car fortement impactée par la crise de la Covid-19. Aussi, les réformes en cours visant à améliorer la gouvernance et le cadre des affaires dans le pays sont encore des preuves tangibles de l'alignement du gouvernement aux intérêts économiques du pays et des partenaires.

Pour l'ambassadeur allemand, il est temps pour la RDC et l'Allemagne de réorienter leur coopération économique dans le but d'améliorer les conditions d'investissements pour l'industrie allemande. Pour avoir eu un entretien fructueux avec Nicolas KAZADI, il reste convaincu que ce partenariat sera bénéfique, particulièrement pour la population congolaise à travers la création des emplois durables. Le Ministre des Finances est un homme très réceptif, très ouvert et prêt à nous accorder tout son appui pour l'aboutissement heureux de cette coopération économique, a-t-il conclu.

En effet, cette visite du représentant personnel de la chancelière allemande est consécutive à la visite du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Berlin, le 27 août dernier. Les échanges se sont focalisés sur d'innombrables projets dont la matérialisation aura lieu dans un bref délai. Pour avoir pris une part active à ce sommet baptisé Compact WithAfrica, le Ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est bien imprégné de la vision allemande au travers de leurs investissements en RDC.

Au demeurant, l'ambassadeur Allemand réitère la détermination de son pays à investir davantage en RDC car, a-t-il ajouté, l'état de droit prôné par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dévient de plus en plus une réalité. Mais, il reste encore des efforts à consentir dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires qui constituent un élément catalyseur pour de gros investissements non seulement en provenance de l'Allemagne, mais également d'autres Etats riches à travers le monde.