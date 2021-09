Congo-Kinshasa: A travers les médias - Covid-19 - SANRU asbl appuie la Riposte par les émissions et Spots

La mobilisation sociale par les médias est l'une des stratégies utilisées par la Commission de Communication des Risques et Engagement Communautaire (CREC) dans les provinces touchées par la pandémie de COVID-19.

A ce sujet, Sanru asbl en est très consciente. Pour ce faire, le Chargé des Opérations Covid-19 et la Présidente de la CREC étaient face à 4 médias: RTNC, B-one, Digital et Numerica dans le cadre de la sensibilisation contre la COVID-19. A Kinshasa et dans les provinces du Kongo Central, Nord Kivu, Kwilu, Kwango, Ituri, Equateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Haut-Uélé et de la Tshopo, le message a été largement diffusé.

Cette stratégie est mise en œuvre par SANRU asbl avec le financement du Fonds Mondial pour la lutte contre le Paludisme, la Tuberculose et le VIH-Sida. Cet appui consiste à l'accompagnement de l'équipe de la riposte Covid-19 dans la diffusion des recommandations de prévention et la gestion de la désinformation, des rumeurs et de la stigmatisation par une communication proactive, honnête et empathique d'une part, et l'engagement d'un dialogue bidirectionnel avec la population de façon optimale, d'autre part.

Au total, 80 médias de 10 provinces prioritaires et 19 médias de la ville-province de Kinshasa ont diffusé les spots et émissions véhiculant les messages de lutte contre la COVID-19.

Selon l'étude menée par l'Institut National de la Statistique (RDC), «les outils de communication qui ont permis d'informer efficacement la population de Kinshasa sur la pandémie sont les spots et autres émissions animées sur les chaînes de télévision et radio». En effet, selon cette étude, 81% de ménages sont informés grâce à la télévision et 67% grâce à la radio.

Stratégie gagnante pour l'asbl SANRU qui alloue plus de six-cent mille dollars américains à cette activité.

Après avoir repris avec la diffusion de Spot sur la Covid-19, dans les jours qui viennent, Sanru asbl va reprendre également avec la production des émissions à travers différentes médias, afin d'intensifier davantage avec la sensibilisation des populations face à cette pandémie qui ne fait aucune distinction de classes sociales.