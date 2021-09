Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de handball - Le programme du deuxième tour dévoilé

La compétition qui va s'achever le 19 septembre aborde à partir de ce jeudi l'une des étapes les plus décisives.

Chez les seniors dames, les combinaisons des quarts de finale ont été dévoilées. Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara), premier du groupe B, affrontera ce 16 septembre, au gymnase Nicole-Oba, Patronage de Pointe-Noire, quatrième du groupe A. L'Etoile du Congo (deuxième du groupe B) disputera le ticket pour les demi-finales face à Ekembongo (troisième du groupe A). La Direction générale de la sécurité présidentielle croisera, au gymnase Etienne-Mongha, l'Association sportive Elf Lumière (Asel) puis l'Interclub sera aux prises avec l'AS Otohô.

Chez les seniors hommes, les qualifiés pour le second tour ont été placés dans deux poules de trois équipes. Seuls les deux premiers du groupe disputeront la finale, le 19 septembre, à l'issue des matches qui se joueront en aller simple à l'intérieur de chaque groupe. Les deuxièmes joueront le match de classement pour les 3e et 4e places. Et les derniers lutteront pour les 5e et 6e places.

Le groupe E est composé de Caïman, Avenir du rail et Interclub de Brazzaville. Petro sport, Etoile du Congo et Patronage de Pointe-Noire sont dans le groupe opposé. Chez les juniors hommes et dames, la même formule a été adoptée.

Dans le groupe G, l'Etoile du Congo a pour adversaires l' As Neto, Académie et CTAHB. Dans le groupe H, Asoc affrontera respectivement NHA-Sport, Us Saint-Pierre et CFJSO. Chez les juniors dames, CFJSO est dans le même groupe avec JSO et AS Neto. Le groupe L comprend, quant à lui, l'AS Cheminots de Dolisie, Promo sport et le Cara.