Afrique: Championnat d'Afrique de volleyball - La bête noire tunisienne

Le Cameroun s'est incliné 3 sets à 1 hier en finale à Kigali devant la Tunisie, vainqueur de la compétition pour la 11e fois.

Pour les Lions du volleyball, l'heure de la revanche se fera encore attendre en finale du championnat d'Afrique masculin de volleyball contre la Tunisie. Comme en 1987, en 1997 et en 2019, les Tunisiens ont enregistré hier à Kigali une quatrième victoire sur les Camerounais à ce stade de la compétition. Hier à la Kigali Arena, le Cameroun a été dominé 3 sets à 1 (25-16, 21-25, 21-25, 16-25) par la Tunisie, meilleure équipe africaine des trois dernières éditions. Grâce à cette victoire, la Tunisie a soulevé pour la 11e fois le trophée mis en jeu. Le Cameroun pour sa part conserve sa deuxième place continentale.

Pourtant tout avait bien démarré pour les prochains de Guy Roger Nanga. Solide à la réception et avec son bloc compact, le capitaine Ahmed Awal Mbutngam et ses coéquipiers virent en tête avant tous les deux temps morts techniques règlementaires. Ils profitent des offrandes tunisiennes au service et de la maladresse de Hamza Nagga. C'est fort logiquement que le Cameroun s'impose 25-16 au premier set.

Sans s'affoler, le sélectionneur tunisien Antonio Giaccobe remobilise ses troupes. Les grands gabarits se montrent plus adroits sur les attaques et même en défense. Le bloc hermétique de la Tunisie fait mouche durant les derniers jeux et lui permet de revenir dans la partie. Elle remporte le deuxième set 25-21. Un score qui va à nouveau sanctionner le troisième set toujours en faveur des doubles champions d'Afrique en titre. Gagnant en confiance, Wassim Ben Tara et ses compères vont littéralement prendre la mesure du service camerounais.

Dans le quatrième set, la fatigue mentale et physique sera fatale pour les Lions. Après le premier temps mort technique, la Tunisie a deux longueurs d'avance (8-6). Un écart qui va prendre de l'ampleur grâce à plusieurs facteurs. La succession des erreurs individuelles à la réception et à la passe, un service quasiment prévisible et des attaques moins percutantes. Sur ce dernier aspect, Yvan Arthur Kody Bitjaa et Christian Voukeng n'ont plus la même quantité de dynamite dans les bras qu'en début de partie. Le Cameroun perd le set 16-25.

Grâce à sa deuxième place, le Cameroun se qualifie pour le championnat du monde prévu l'année prochaine en Russie. Au rayon des récompenses individuelles, Yvan Kody Bitjaa termine la compétition comme meilleur serveur tandis que Elie Badawe a été désigné meilleur bloqueur.