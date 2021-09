Togo: Passivité intellectuelle et crédulité

Les rumeurs ne meurent pas; elles voyagent.

Les complotistes ne se raisonnent pas ; ils s'enferrent.

Les internautes et socionautes (les utilisateurs des réseaux sociaux) ne prennent ni le temps de la réflexion ni celui de la vérification; ils like et partagent. Sans mesurer les conséquences en chaine de leurs actes.

L'ampleur du phénomène est sans précédent : plus de 50% de la population mondiale utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. Et le Togo n'échappe pas à ce virus.

Alors les fake news se répandent plus rapidement et massivement que jamais à la surface du globe.

Passivité intellectuelle et crédulité sont leurs carburants les plus efficaces pour circuler à pleine vitesse sur les autoroutes de la désinformation.

Et cette course effrénée rend citoyens et démocraties malades d'un mal viral: l'infox. Elle les rend même dépendants à la dopamine, principale hormone impliquée dans le circuit de la récompense et que s'attachent à nous offrir, en grande quantité et par tous les moyens, les plateformes dites sociales.

Marchands de doutes expérimentés et ancestraux mécanismes de vulnérabilité aux rumeurs font le reste.

L'engagement des utilisateurs, lui, quantifié en clics et encouragé par des algorithmes, finit toujours par profiter à quelqu'un.