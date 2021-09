Cote d'Ivoire: Etats-Unis - Hommage des Ivoiriens à SEM Mamadou Haïdara en présence de diplomates africains

Les représentants des associations et communautés des Ivoiriens vivants dans les Etats de Georgie, Houston, Kentucky, New York, Delaware et de la région métropolitaine de Washington DC (Maryland, Virginia) ont rendu hommage à SEM Mamadou Haïdara, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près les Etats-Unis d'Amérique en fin de mission. C'était le samedi 11 septembre 2021 à la salle de réception de la chancellerie.

Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie à savoir, leurs Excellences Messieurs Léon Kacou Adom et Aly Touré, respectivement Représentant Permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et Représentant Permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations de produits de base à Londres ; Madame Annick Josiane Capet-Bakou, Consule générale de la Cote d'Ivoire à New York ; leurs Excellences Messieurs Fréderic Edem Hegbe et Seydou Kaboré, respectivement Ambassadeur du Togo et du Burkina Faso par ailleurs doyen du corps diplomate de la Cedeao.

Des membres de l'UFI, précédés en cela par le Président du Conseil d'Administration de la faîtière, Monsieur Gustave Biaka, ont unanimement salué la qualité des relations instaurées par l'Ambassadeur Haidara avec eux, pendant les trois années qu'il a passées à la tête de la mission diplomatique. Ils l'ont décrit comme un homme de terrain, très proactif dont les actions ont été menées avec beaucoup d'humanisme et dans un pragmatisme qui ne pouvait qu'en garantir le succès. « Dès sa prise de fonction, il a fait l'état des lieux pour se définir des objectifs. Aussi a-t-il reçu les acteurs politiques et économiques de notre diaspora, établi des objectifs de performance et de valeurs. Il a créé les conditions de la cohésion entre les ivoiriens en travaillant de concert avec la diaspora ivoirienne dans toute sa composante et toute sa diversité. Il est à la fois le maitre d'ouvrage et le maitre d'œuvre du "Forum Annuel des Compétences" organisé avec succès en 2018 et en 2019 afin de promouvoir l'entreprenariat et la valorisation des compétences de notre diaspora », a expliqué Gustave Biaka.

En réponse aux propos tenus lors des différents témoignages, SEM Mamadou Haïdara a exprimé sa gratitude à l'ensemble de la communauté ivoirienne. Il a particulièrement rendu hommage à toutes les personnalités qui l'ont accompagné dès sa nomination en 2018 et qui ont guidé ses premierspas dans les arcanes de la diplomatie. Il a également traduit sa reconnaissance à tous ses collaborateurs, toute chose qui a largement concouru au succès de sa mission que tous les intervenants ont souligné.

A l'heure où sonne la fin de sa mission, l'Ambassadeur Mamadou Haïdara dit repartir satisfait. « Je vais rendre témoignage de ce que vous avez donné le meilleur pour la Côte d'Ivoire et vous prier d'accorder à mon successeur, le même dévouement, et les mêmes attentions afin qu'il fasse encore plus que ce que nous avons fait ensemble », a-t-il ajouté au terme de son propos.

C'est le lieu d'indiquer que bien avant d'être nommé Ambassadeur et chef de la Mission diplomatique de Côte d'Ivoire aux Etats Unis, SEM Mamadou Haïdara était bien au fait des dossiers de la coopération ivoiro-américaine. Il était en effet Conseiller commercial et Directeur du Bureau économique de l'Ambassade de 2004 á 2009.