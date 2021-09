Sénégal: Touba / Préparatifs du Grand Magal - Diouf Sarr annonce l'inauguration du nouvel hôpital de niveau iii

Le ministre de la santé et de l'action sociale était hier, mardi 14 septembre l'hôte de la ville de Touba dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. Abdoulaye Diouf Sarr qui a annoncé l'inauguration samedi prochain du nouvel hôpital de niveau III de 300 lits pour un coût de 36 milliards par le chef de l'Etat, Macky Sall a confié que «toutes les mesures ont été prises pour une bonne couverture sanitaire du Grand Magal».

Toutes les dispositions ont été mises en place pour un bon déroulement du Grand Magal. C'est en tout cas l'assurance du ministre de la santé et de l'action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr en visite à Touba a déclaré «nous sommes à Touba dans le cadre de la revue du dispositif préparatoire du Magal. Nous avons effectivement fait un tour global pour nous rendre compte que le dispositif est à fait au point. Le service d'hygiène qui a déployé ses équipes au niveau de Touba est en train de prendre toutes les dispositions de prévention mais aussi toutes les dispositions le permettant d'intervenir à l'occasion du Magal. Je me réjouis de voir que dans la perspective nous avons reçu l'information comme quoi le porte-parole du Khalife a mis à notre disposition un terrain pour édifier le service national d'hygiène».

Et de poursuivre, «autre élément important, c'est que le Samu national qui gère toute la question des urgences va inaugurer son unité ici à Touba à l'occasion de ce Magal. Cela permet à cette structure d'urgence de gérer et de se déployer dans le cadre d'une stratégie de proximité. Nous devons nous préparer à donner tout ce qu'il faut pour permettre aux pèlerins de respecter les mesures barrières. Nous avons mis en place 2 millions de masques pour permettre aux pèlerins de disposer de masques pour respecter les mesures barrières surtout dans ce contexte de pandémie. Nous avons profité de cette mission pour faire le point sur l'état d'avancement de l'hôpital que le chef de l'Etat, Macky Sall va inaugurer le samedi prochain. Nous avons été véritablement ravis de voir que cet hôpital flambant neuf de 300 lits avec un coût global de 36 milliards va être l'hôpital de référence au niveau national avec toutes les spécialités. Et dès samedi, le Président de la République va remettre les clés de cet hôpital de niveau III».

En ce concerne le dispositif en terme de ressources humaines à Touba lors du Magal, le ministre de la santé a indiqué que plus 3500 agents de santé seront déployés pour prendre en charge les besoins de santé des populations. «Nous sommes satisfaits et nous pouvons dire que le Magal va se faire dans les meilleures conditions parce que toutes les dispositions au plan sanitaire sont en place. Au plan médicament, la pharmacie nationale d'approvisionnement a pris toutes les dispositions pour que les médicaments ne soient pas une difficulté pour les structures et les postes de santé», a-t-il confié. Le ministre de la santé a enfin demandé aux acteurs du système de santé de Touba et de la région de Diourbel à ne ménager aucun effort pour mettre les pèlerins dans de bonnes conditions.