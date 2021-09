Sénégal: Mbour / 24632 opérations enregistrées - Sur 4940 cartes électeurs, 381 distribuées

Les opérations de révisions des listes électorales, inscriptions, radiations et changements d'adresse dans le département de sont chiffrées à 24632.

Sur un lot de 4940 cartes d'électeur, 381 ont été distribuées suite à l'exploitation des données recueillies auprès de sources bien informées. La commune de Malicounda arrive en tête avec 4331 opérations suivies de Mbour 3552 et Diass 3514. Le total des opérations donne pour la commune de Joal-Fadiouth 1295, Fissel 302, Ndiaganiao786, Thiadiaye89, Séssène 257, Sandiara 801, Nguéniène 764, Sandiara 3514, Ngaparou 586, Nguékokh, Poponguine 519, Saly-Portudal, Sindia 1270 et 807 pour la Somone.

Concernant les inscriptions sur les listes électorales dans le département de Mbour le cumul donne 14454. Les communes de Mbour et Joal-Fadiouth relevant du préfet ont enregistré successivement 2554 et 633 opérations pour un cumul de 3187.

La commune de Fissel fait un lot de nouveaux inscrits chiffrés à 125 et celle de Ndiaganiao 431 pour un cumul de 556 pour l'arrondissement de Fissel. La commune de Thiadiaye dans l'arrondissement de Séssène a eu 485 inscriptions, suivie de Sandiara 558,Nguéniène, 458 et Séssène 125 pour un total de 1626. L'arrondissement de Sindia totalise 9085 inscriptions dont 215 pour la commune de Diass, 2049 pour Malicounda , 492 pour Ngaparou, 1395 pour Nguékokh, 416 pour Poponguine, 1273 pour Saly-Portudal, 781 pour Sindia et La Somone 526.

Sur les changements d'adresse, les communes deMbour et Joal- Fadiouth ont successivement enregistré 995 et 662 opérations pour un cumul de 1657. Dans l'arrondissement de Fissel, la commune du même nom compte 177 et celle de Ndiaganiao 353 pour un total de 530. L'arrondissement de Séssène compte 1039 changements d'adresse 363 dans la commune de Thiadiaye, 130 la commune de Séssène, 242 pour Sandiara, et 304 pour Nguéniène.

Dans l'arrondissement de Sindia, les changements d'adresse sont de l'ordre de 1358 pour Diass, 2282 pour Malicounda, 94 pour Ngaparou ; 1141 pour Nguékokh, 103 pour Poponguine, 1182 pour Saly-Portudal, 489 pour Sindia et Somone 281.